به گزارش خبرنگار مهر، سی‌ و یکمین همایش دانش‌آموختگی طلاب جامعة‌الحرمین‌الشریفین و مدرسه خدیجةالکبری چابهار، شامگاه سه شنبه با حضور علما، فرهنگیان، مسئولان و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع اهل‌سنت چابهار برگزار شد.

در این مراسم از دانش‌آموختگان و حافظان قرآن جامعة‌الحرمین‌الشریفین چابهار در بخش برادران و دانش‌آموختگان و حافظان قرآن مدرسه دینی دخترانه حضرت خدیجه الکبری (س) در بخش خواهران تجلیل شد.

در مراسم تجلیل که با حضور مولوی عبدالرحمن چابهاری امام جمعه اهل سنت چابهار و جمعی از علمای اهل سنت جنوب سیستان و بلوچستان برگزار شد، از ۳۳ حافظ قرآن کریم و ۱۸۱ دانش‌آموخته تقدیر شد.