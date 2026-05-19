به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین همایش دانشآموختگی طلاب جامعةالحرمینالشریفین و مدرسه خدیجةالکبری چابهار، شامگاه سه شنبه با حضور علما، فرهنگیان، مسئولان و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع اهلسنت چابهار برگزار شد.
در این مراسم از دانشآموختگان و حافظان قرآن جامعةالحرمینالشریفین چابهار در بخش برادران و دانشآموختگان و حافظان قرآن مدرسه دینی دخترانه حضرت خدیجه الکبری (س) در بخش خواهران تجلیل شد.
در مراسم تجلیل که با حضور مولوی عبدالرحمن چابهاری امام جمعه اهل سنت چابهار و جمعی از علمای اهل سنت جنوب سیستان و بلوچستان برگزار شد، از ۳۳ حافظ قرآن کریم و ۱۸۱ دانشآموخته تقدیر شد.
نظر شما