ادارات ۱۵ شهرستان خوزستان فردا دورکار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام استانداری خوزستان و در پی ورود توده گرد و غبار با منشأ خارجی از سمت غرب استان و افزایش غلظت آلایندههای جوی، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تصمیم به اجرای دورکاری ادارات در برخی شهرستانها گرفت.
در این اطلاعیه آمده است: بر اساس مصوبه این کارگروه، فعالیت ادارات در شهرستانهای اندیمشک، دزفول، شوش، کرخه، اهواز، حمیدیه، کارون، باوی، شوشتر، گتوند، هویزه، دشت آزادگان، شادگان، آبادان و خرمشهر در روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه به صورت دورکاری انجام خواهد شد.
طبق این اعلام، مراکز خدماتی، امدادی و درمانی از جمله آتشنشانی، اورژانس، مراکز بهداشتی و درمانی و سایر دستگاههای خدماترسان از این مصوبه مستثنی بوده و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه دارد.
همچنین تصمیمگیری درباره تعطیلی بانکها بر عهده شورای هماهنگی بانکها اعلام شده است.
استانداری خوزستان در ادامه با ارائه توصیههای بهداشتی از شهروندان خواست از تردد غیرضروری در فضاهای باز خودداری کنند، در صورت حضور در محیط بیرون از ماسک استاندارد استفاده کنند، سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی به توصیههای بهداشتی توجه ویژه داشته باشند و درب و پنجرهها را بسته نگه دارند.
در این اطلاعیه تأکید شده است: در صورت تداوم شرایط نامساعد جوی، تصمیمات تکمیلی برای سایر شهرستانهای استان متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
