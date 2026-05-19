به گزارش خبرنگار مهر، در پی ماندگاری توده گرد و غبار با منشأ خارجی در آسمان خوزستان و با وجود روند کاهشی غلظت آلاینده‌ها، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تصمیم جدیدی برای نحوه فعالیت ادارات صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: فعالیت ادارات در شهرستان‌های ایذه، باغملک، دزپارت، صیدون، مسجدسلیمان، اندیکا، لالی و بهبهان روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه با دو ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

بر اساس مصوبه این کارگروه، مراکز خدماتی، امدادی و درمانی از جمله آتش‌نشانی، اورژانس و مراکز بهداشتی و درمانی از این تصمیم مستثنی بوده و فعالیت آنها طبق روال معمول انجام می‌شود.

همچنین تشخیص در خصوص نحوه فعالیت بانک‌ها در شهرستان‌های یادشده بر عهده شورای هماهنگی بانک‌ها خواهد بود.

استانداری خوزستان در بخش پایانی اطلاعیه از شهروندان خواست در شرایط کنونی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند، در صورت ضرورت از ماسک استاندارد استفاده نمایند، سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی به توصیه‌های بهداشتی توجه ویژه داشته باشند و درب و پنجره‌ها را بسته نگه دارند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که در صورت تداوم وضعیت نامساعد جوی، تصمیمات تکمیلی برای سایر شهرستان‌ها متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.