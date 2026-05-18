۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۰۸

آهنگران: همبستگی ملت ایران در این برهه‌ حساس تاریخی بی‌سابقه است

قم- مداح اهل‌بیت (ع) با اشاره به جلوه‌های وحدت و وفاداری مردم ایران در عرصه‌های مختلف گفت: ملت ایران در هیچ مقطعی از تاریخ خود تا این اندازه از انسجام برخوردار نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق آهنگران شامگاه دوشنبه در جشنواره «هلهله فرشته‌ها» که همزمان با سالروز ازدواج آسمانی حضرت فاطمه زهرا (س) و امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در صحن جدید امامزاده موسی مبرقع (ع) قم برگزار شد، با تجلیل از حضور پرشور مردم و جوانان در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز همواره پای آرمان‌های دینی و ملی خود ایستاده‌اند و امروز این همدلی و همبستگی بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است.


وی با اشاره به دوران دفاع مقدس و رشادت‌های مدافعان حرم افزود: در سال‌های مختلف انقلاب اسلامی، جلوه‌های متعددی از ایثار و وفاداری مردم ایران به نمایش گذاشته شده، اما آنچه امروز در کشور دیده می‌شود، نمونه‌ای کم‌نظیر از اتحاد، بصیرت دینی و غیرت ملی است.

این ذاکر اهل‌بیت (ع) ادامه داد: مردم ایران در میدان‌های مختلف نشان داده‌اند که با وجود همه سختی‌ها و فشارها، همچنان پشتیبان اسلام، انقلاب و ولایت هستند و این روحیه برخاسته از برکت خون شهدا و عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) است.

آهنگران با بیان اینکه حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و فرهنگی نشانه وفاداری عمیق آنان به ارزش‌های دینی است، تصریح کرد: این شور و شعور دینی که امروز در میان اقشار مختلف جامعه دیده می‌شود، در کمتر دوره‌ای از تاریخ ملت‌ها قابل مشاهده بوده و باید این لحظات را قدر دانست.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعالی معنوی ملت ایران گفت: خداوند اراده کرده است که این ملت را به مراتب والای عزت و کمال برساند و مردم نیز با حضور خود در میدان‌های مختلف، این مسیر را با ایمان و استقامت ادامه می‌دهند.

مداح پیشکسوت کشورمان همچنین برای سلامتی مردم، نیروهای حاضر در میدان‌های دفاعی و تمامی افرادی که در بخش‌های مختلف کشور مشغول خدمت هستند دعا کرد و افزود: امروز پیام ایستادگی و مقاومت ملت ایران فراتر از مرزها رفته و بسیاری از ملت‌های دیگر نیز تحت تأثیر این روحیه، از آرمان‌های ملت ایران حمایت می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از نیروهای عملیاتی و رزمندگانی که در خطوط مختلف دفاعی و پشتیبانی مشغول انجام مأموریت هستند قدردانی کرد و برای سلامتی آنان و رهبر معظم انقلاب اسلامی صلوات فرستاد.

جشنواره «هلهله فرشته‌ها» با حضور گسترده خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم در فضای معنوی صحن جدید امامزاده موسی مبرقع (ع) قم برگزار شد و برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی در این مراسم اجرا شد.

