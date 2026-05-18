به گزارش خبرنگار مهر، صادق آهنگران شامگاه دوشنبه در جشنواره «هلهله فرشته‌ها» که همزمان با سالروز ازدواج آسمانی حضرت فاطمه زهرا (س) و امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در صحن جدید امامزاده موسی مبرقع (ع) قم برگزار شد، با تجلیل از حضور پرشور مردم و جوانان در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز همواره پای آرمان‌های دینی و ملی خود ایستاده‌اند و امروز این همدلی و همبستگی بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است.



وی با اشاره به دوران دفاع مقدس و رشادت‌های مدافعان حرم افزود: در سال‌های مختلف انقلاب اسلامی، جلوه‌های متعددی از ایثار و وفاداری مردم ایران به نمایش گذاشته شده، اما آنچه امروز در کشور دیده می‌شود، نمونه‌ای کم‌نظیر از اتحاد، بصیرت دینی و غیرت ملی است.



این ذاکر اهل‌بیت (ع) ادامه داد: مردم ایران در میدان‌های مختلف نشان داده‌اند که با وجود همه سختی‌ها و فشارها، همچنان پشتیبان اسلام، انقلاب و ولایت هستند و این روحیه برخاسته از برکت خون شهدا و عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) است.



آهنگران با بیان اینکه حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و فرهنگی نشانه وفاداری عمیق آنان به ارزش‌های دینی است، تصریح کرد: این شور و شعور دینی که امروز در میان اقشار مختلف جامعه دیده می‌شود، در کمتر دوره‌ای از تاریخ ملت‌ها قابل مشاهده بوده و باید این لحظات را قدر دانست.



وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعالی معنوی ملت ایران گفت: خداوند اراده کرده است که این ملت را به مراتب والای عزت و کمال برساند و مردم نیز با حضور خود در میدان‌های مختلف، این مسیر را با ایمان و استقامت ادامه می‌دهند.



مداح پیشکسوت کشورمان همچنین برای سلامتی مردم، نیروهای حاضر در میدان‌های دفاعی و تمامی افرادی که در بخش‌های مختلف کشور مشغول خدمت هستند دعا کرد و افزود: امروز پیام ایستادگی و مقاومت ملت ایران فراتر از مرزها رفته و بسیاری از ملت‌های دیگر نیز تحت تأثیر این روحیه، از آرمان‌های ملت ایران حمایت می‌کنند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود از نیروهای عملیاتی و رزمندگانی که در خطوط مختلف دفاعی و پشتیبانی مشغول انجام مأموریت هستند قدردانی کرد و برای سلامتی آنان و رهبر معظم انقلاب اسلامی صلوات فرستاد.



جشنواره «هلهله فرشته‌ها» با حضور گسترده خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم در فضای معنوی صحن جدید امامزاده موسی مبرقع (ع) قم برگزار شد و برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی در این مراسم اجرا شد.