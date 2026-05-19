به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه جنگ مقاومت اسلامی لبنان، اتاق عملیات این گروه از انجام ۱۴ عملیات نظامی در ۲۴ ساعت گذشته و در پاسخ به نقض مکرر آتش‌بس و حملات رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان لبنانی خبر داد.

براساس بیانیه های حزب الله، در یکی از این مجموعه عملیات، خودروی فرمانده تیپ ۳۰۰ ارتش رژیم اسرائیل در شهرک «شومیرا» با پهپاد انتحاری هدف قرار گرفت.

در عملیات دیگری نیز یک سکوی گنبد آهنین در پایگاه «جنگل های الجلیل»، یک دستگاه لودر نظامی D۹ و یک خودروی ارتباطی ارتش رژیم اسرائیل در اطراف شهرک «دیر سریان» نیز منهدم شدند.

محل تجمع نیروها و زره‌پوش‌های صهیونیست در شهرک‌های مرزی «رشاف»، «الناقوره» و «البیاضه» نیز هدف حملات پهپادی و راکتی پی‌درپی قرار گرفت.

این گروه اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اقدام به شلیک یک فروند موشک زمین به هوا به سمت جنگنده ارتش رژیم اسرائیل کردند.

در عملیات دیگری نیز یک پایگاه تازه تاسیس ارتش صهیونیستی در «مارون الراس» با دو پهپاد انتحاری هدف قرار گرفته شده است. همچنان که تپه «العویضه» نیز با دو پهپاد انتحاری پیشرفته دیگر مورد اصابت نیروهای حزب الله قرار گرفت.

حزب‌الله در پایان این بیانیه ها تأکید کرد که این مجموعه عملیات‌بر اساس حق مشروع در مقاومت و دفاع از خاک و مردم لبنان صورت گرفته و این کمترین کاری است که می توان برای بازدارندگی و کنترل جنایت‌ها و اهداف خطرناک رژیم صهیونیستی انجام داد.