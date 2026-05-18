شکار پهپاد اسرائیل در جنوب لبنان/حمله پهپادی به خودرو فرمانده صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان اعلام کرد که یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان با سلاح مناسب سرنگون کرده است.

در بیانیه شماره ۵ امروز دوشنبه حزب الله آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داده و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شده است، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۰:۳۰ یک پهپاد متخاصم حزب الله را در حریم هوایی شهرک عیتا الجبل در جنوب لبنان با سلاح مناسب هدف قرار دادند.

حزب الله در بیانیه شماره ۶ هم اعلام کرد: مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۴:۲۰ خودرو فرمانده تیپ ۳۰۰ ارتش دشمن صهیونیستی را در شهرک شومیرا در شمال فلسطین اشغالی با پهپاد انفجاری هدف قرار دادند.

در بیانیه شماره ۷ حزب الله نیز تأکید شده است: رزمندگان مقاومت اسلامی پایگاه تازه تأسیس ارتش اشغالگر را در شهرک مارون الرأس با دو پهپاد انفجاری هدف قرار دادند.

حزب الله همچنین با انتشار بیانیه شماره ۸ اعلام کرد: مجاهدان مقاومت در بازه زمانی ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ عصر امروز تمام مواضع حضور نظامیان رژیم صهیونیستی را در شهرک های الخیام، الطیبة، دیر میماس، خلّة راج، تلّة الحمامص و تلّة العویضة در جنوب لبنان، در چند مرحله هدف آتش سنگین توپخانه و حملات گسترده موشکی قرار دادند.