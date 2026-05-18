  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

تداوم نقض آتش‌بس؛ افزایش شهدای لبنان به ۳ هزار و ۲۰ نفر

تداوم نقض آتش‌بس؛ افزایش شهدای لبنان به ۳ هزار و ۲۰ نفر

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۳ هزار و ۲۰ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که شمار شهدای این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۳۰۲۰ نفر افزایش یافت.

براساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، در پی حملات رژیم صهیونیستی به این کشور، ۹۲۷۳ نفر نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۲ نفر بر اثر حملات رژیم صهیونیستی شهید و ۶۳ نفر دیگر زخمی شدند.

رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس با لبنان، مناطق مختلف لبنان را به بهانه مقابله با حزب الله بمباران می‌کند.

روز جمعه آمریکا اعلام کرد که آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی به مدت ۴۵ روز دیگر تمدید شده است.

کد مطلب 6834019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها