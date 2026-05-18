به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که شمار شهدای این کشور در پی حملات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۳۰۲۰ نفر افزایش یافت.

براساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، در پی حملات رژیم صهیونیستی به این کشور، ۹۲۷۳ نفر نیز مجروح شدند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۲ نفر بر اثر حملات رژیم صهیونیستی شهید و ۶۳ نفر دیگر زخمی شدند.

رژیم صهیونیستی با وجود آتش بس با لبنان، مناطق مختلف لبنان را به بهانه مقابله با حزب الله بمباران می‌کند.

روز جمعه آمریکا اعلام کرد که آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی به مدت ۴۵ روز دیگر تمدید شده است.