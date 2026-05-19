نگاه به فرزندآوری با چالش مواجه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مالمیر، جامعه‌شناس، با بیان اینکه از سال ۱۳۹۳ و همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر شهید انقلاب، موضوع جمعیت به‌ عنوان یک مسئله سیاستی مورد توجه قرار گرفت، گفت: تلاش‌های ساختاری در این حوزه از سال ۱۴۰۰ و با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وارد مرحله تازه‌ای شد و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت به‌ عنوان ساختار اجرایی و هماهنگ‌کننده شکل گرفت.

وی با اشاره به اینکه رفتار باروری زوجین تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد، افزود: بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده، نیت و قصد افراد نقش اصلی را در رفتارهای انسانی ایفا می‌کند و این نیت‌ها نیز از عوامل نگرشی، ارزشی و هنجاری تأثیر می‌پذیرند.

به گفته مالمیر، در میان عوامل اثرگذار بر فرزندآوری، وضعیت اقتصادی همچنان از مهم‌ترین مؤلفه‌ها است و تورم، گرانی، بیکاری و مسکن از جمله متغیرهای تعیین‌ کننده در تصمیم زوجین برای داشتن فرزند به شمار می‌روند.

عضو کارگروه جمعیت فرهنگستان علوم پزشکی ایران ادامه داد: نتایج مطالعات و پیمایش‌ها در ایران نشان می‌دهد که زوجین، به‌ ویژه جوانان، نگرانی‌هایی جدی درباره اشتغال پایدار و مسکن دارند و همین مسئله موجب کاهش اعتماد به آینده و به تعویق افتادن فرزندآوری می‌شود.

وی همچنین با تأکید بر نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی گفت: در جامعه ایران همواره خانواده و فرزندآوری به‌ عنوان یک ارزش بنیادی مطرح بوده است، اما تغییر سبک زندگی در میان نوجوانان و جوانان و نیز تأثیرپذیری از الگوهای جدید، نگاه به فرزندآوری را با چالش مواجه کرده است.

این جامعه شناس افزود: بر اساس پیمایش‌ها، بسیاری از جوانان در صورت فراهم بودن شرایط، تمایل دارند دو تا سه فرزند داشته باشند، اما وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود، آنان را به سمت تک‌فرزندی یا بی‌فرزندی سوق می‌دهد.