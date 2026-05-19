مطیعی:نهضت ملی مسکن شتاب گیرد؛ انتقاد منصفانه تا قدردانی از خدمات دولت

حجت الاسلام مرتضی‌مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ضرورت پیگیری بیشتر مسئولان در خصوص نهصت ملی مسکن بیان کرد: در قالب این طرح زمین هایی به مردم واگذار شده اما نیاز است که مسئولان امر تلاش و فعالیت خودشان را بیشتر کنند.

وی افزود: مردم به ما مراجعاتی داشته و اعلام‌می دارند که زمین به آنان واگذار شده اما نمی توانند در آن ساخت و ساز نمایند و این در حالی است که مصالح ساختمانی و هزینه ساخت خانه روز به روز گرانتر می شود

امام جمعه سمنان با بیان اینکه این مهم می طلبد که راه و شهرسازی و شهرداری و یپمانکاران و مراجع ذیربط در راستای رفع مشکل مردم گام های اساسی بردارند بیان کرد: باید مشکل مردم را رفع کرد زیرا گروهی از مردم پول خودشان را گذاشته اند و توقع خدمت دارند.

مطیعی با بیان اینکه مسئولان تلاش کنند تا خدمتی از نظام اسلامی‌که به مردم می رسد به نحو احسنت و اکمال صورت گیرد تاکید کرد: اتفاق خوبی با حضور وزیر راه و شهرسازی در استان رخ داد و آن افتتاح ۳۶ کیلومتر مسیر حرم تا حرم در استان سمنان و محدوده آرادان به عبدل آباد بود که باید قدردان این خدمات نظام اسلامی ایران باشیم.

وی با بیان اینکه باید شاکر نعمات خوب و کارهای خوبی که انجام شده باشیم‌ افزود: لابلای این جنگ و گرانی و مسائلی که در کشور رخ داده بعضا کارها و خدمات بزرگی که صورت می‌گیرد بیان نمی شود لذا رسانه ها و ائمه جمعه و جماعات و ... در راستای اطلاع رسانی این اقدامات اهتمام داشته باشند زیرا این امر به امیدافزایی کمک می کند.