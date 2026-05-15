مطیعی: شهید رئیسی الگوی خدمت صادقانه و مردمی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام‌ مرتضی مطیعی در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در مصلای این شهرستان ضمن گرامی داشت سالروز شهادت شهدای خدمت بیان کرد: شهادت شهید رئیسی داغی بزرگ برای ایران اسلامی بود.

وی با بیان اینکه همه ایشان را مجاهدی سختکوش می دانند تاکید کرد: شهید رئیسی در طول سه سال یادگارهای بزرگی از خود به ارمغان گذاشت که نهضت ملی مسکن که هفته گذشته شاهد افتتاح آنها با حضور وزیر راه بودیم از آن جمله است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه شهید رئیسی الگوی خدمت صادقانه و مردمی بود گفت: شهید رئیسی سطع توقع مردم از خدمت صادقانه و جهادی را ارتقا داد.

مطیعی شهید رئیسی را الگوی ماندگار خدمترسانی دانست و گفت: شهید رئیسی شخصیتی برجسته و مجاهدی در راه خدمت به مردم بود.

وی در ادامه به ضرورت امیدافزایی در جامعه علیرغم همه تهدیدات و اقدامات خبیثانه دشمن اشاره کرد و افزود: دولتمردان پروژه های انجام شده و امیدآفرین را برای مردم تبیین کنند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه افتتاح بخشی از آزادراه حرم تا حرم طی هفته گذشته باحضور وزیر راه در استان از جمله های اقدامات خوب و مهم دولت در توسعه و ارتقای ایمنی تردد جاده ای و ترانزیت بار خواهد یود.

مطیعی با بیان اینکه تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌های زمین‌های واگذارشده در اجرای نهضت ملی مسکن ضرورت دارد تاکید کرد: مردم برای ساخت مسکن نیازمند تامین خدمات زیربنایی و تسریع در اجرای طرح‌ها هستند و دولت در این زمینه تسهیلگری نماید. ‌