به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت هندبال استان بوشهر با علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال و اعضای مجمع برگزار شد و در پایان این فرآیند انتخاباتی، رضا عباسی با کسب ۱۲ رأی از مجموع آرای مأخوذه به عنوان رئیس هیئت هندبال استان بوشهر انتخاب شد.
رئیس فدراسیون هندبال نیز با قدردانی از حمایتهای مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در مسیر توسعه این رشته، استان بوشهر را یکی از قطبهای مهم هندبال ساحلی کشور دانست.
علیرضا پاکدل با اشاره به ظرفیتهای ساحلی استان گفت: انتظار میرود سایر شهرستانهای استان به ویژه مناطق ساحلی نیز با برنامهریزی مناسب در مسیر توسعه هندبال ساحلی فعالتر شوند.
رئیس فدراسیون هندبال همچنین به رویدادهای پیشروی این رشته در سطح بینالمللی اشاره کرد و افزود: در مجمع عمومی شورای المپیک آسیا، کشور قطر با رأی اکثریت اعضا به عنوان میزبان بازیهای آسیایی ۲۰۳۰ انتخاب شده و رشته هندبال ساحلی نیز به این رقابتها افزوده شده است.
پاکدل ادامه داد: در سال جاری حضور تیم ملی جوانان در مسابقات چین، تیم ملی نوجوانان در رقابتهای ازبکستان و تیم ملی بزرگسالان در مسابقات جهانی کرواسی از مهمترین برنامههای پیشروی فدراسیون هندبال است که اردوهای آمادهسازی این تیمها به صورت منسجم در حال برگزاری است.
در پایان این مجمع از خدمات غلامحسین نیکویی رئیس پیشین هیئت هندبال استان بوشهر، محسن آریا دبیر هیئت هندبال استان، علیرضا پیزاد و علیرضا علیپور ملیپوشان هندبال ساحلی و همچنین عبدالله ساجدی و احمدرضا محمودی داوران قضاوتکننده در مسابقات ساحلی قهرمانی آسیا در کشور چین از سوی ادارهکل ورزش و جوانان استان بوشهر و فدراسیون هندبال تجلیل شد.
نظر شما