امیر مینایی در گفتگو با خبرنگار مهر از آزادسازی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع از بستر و حریم مسیلهای فصلی در حاشیه شرقی شهر برازجان خبر داد.
وی اظهار کرد: در این عملیات که با بهکارگیری دو دستگاه بیل مکانیکی و لودر انجام شد، ۱۲ مورد ساختوساز و دخل و تصرف غیرمجاز که از طریق پر کردن بستر و حریم این مسیلها صورت گرفته بود، شناسایی و رفع تصرف شد.
مینایی با اشاره به اهمیت صیانت از بستر و حریم مسیلها و رودخانههای فصلی افزود: این ساختوسازها بهصورت غیرمجاز و بدون رعایت ضوابط فنی و قانونی در مسیر طبیعی جریان روانابها انجام شده بود که در صورت تداوم، میتوانست در زمان وقوع بارندگیهای شدید، موجب انسداد مسیر سیلاب و انحراف جریان آب شود.
احتمال تجمع و هدایت ناگهانی سیلاب
مدیر منابع آب شهرستان دشتستان تأکید کرد: با توجه به اینکه جهت حرکت طبیعی روانابها و سیلابها در شهر برازجان از شرق به غرب است، هرگونه دخل و تصرف در حاشیه شرقی شهر میتواند موجب تجمع و هدایت ناگهانی سیلاب به سمت مناطق پاییندست و بهویژه محدودههای مرکزی شهر برازجان شود.
وی افزود: در صورت جلوگیری نشدن از این ساختوسازها، احتمال بروز خسارات جدی مالی و حتی جانی به منازل مسکونی، واحدهای تجاری، زیرساختهای شهری و تأسیسات عمومی در پاییندست این ساختمانها وجود داشت و این مسئله میتوانست در نهایت منجر به وارد آمدن خسارت به اموال عمومی و بیتالمال، بهخصوص در مرکز شهر برازجان شود.
مینایی با بیان اینکه بیش از ۴۰ کیلومتر مسیل و رودخانه فصلی در محدوده شهر برازجان جریان دارد، خاطرنشان کرد: این شبکه طبیعی هدایت سیلاب نقش حیاتی در مدیریت روانابهای ناشی از بارندگیهای شدید دارد و هرگونه کاهش ظرفیت عبور آب در این مسیرها میتواند خطر طغیان، آبگرفتگی شهری و تخریب زیرساختها را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
لزوم صیانت از بستر و حریم مسیلها
وی ادامه داد: از منظر فنی و مهندسی، پر کردن بستر مسیلها و ایجاد مستحدثات در حریم آنها باعث کاهش سطح مقطع عبور جریان، افزایش سرعت و انرژی سیلاب و در نهایت تشدید پدیده آبشستگی و تخریب در پاییندست میشود.
مدیر منابع آب شهرستان دشتستان گفت: چنین شرایطی در هنگام وقوع بارشهای شدید میتواند خسارات گستردهای به شبکه معابر، تأسیسات شهری، خطوط خدماتی و املاک شهروندان وارد کند.
وی با تأکید بر لزوم صیانت از بستر و حریم مسیلها به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت سیلاب شهری گفت: پایش و برخورد قانونی با هرگونه ساختوساز غیرمجاز در این محدودهها بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد و شهروندان و سازندگان نیز لازم است پیش از هرگونه اقدام عمرانی، نسبت به استعلام از مراجع ذیصلاح اقدام کنند تا از بروز خسارات احتمالی برای عموم مردم و تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری شود.
