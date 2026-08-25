غضنفرآبادی: عدالت آموزشی باید در مناطق کمتر برخوردار محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، عصر سه شنبه در آیین کلنگ‌زنی مرکز آموزشی «کیمیای دانش ۴۳» در گنبکی، با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و باید تلاش کنیم دانش‌آموزان در مناطق مختلف از فضاهای آموزشی مناسب و استاندارد برخوردار باشند.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های آموزشی از الزامات پیشرفت منطقه است و در کنار احداث مدارس جدید، باید موضوع تجهیز و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی نیز مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم شرق استان کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای پروژه مرکز آموزشی کیمیای دانش ۴۳ گفت: احداث این مرکز می‌تواند بخشی از نیازهای آموزشی شهرستان گنبکی را برطرف کند و گامی در مسیر تحقق عدالت آموزشی باشد.

غضنفرآبادی، همچنین با قدردانی از مجموعه نوسازی مدارس، مسئولان شهرستان و دست‌اندرکاران اجرای این طرح، بر تداوم پیگیری‌ها برای توسعه فضاهای آموزشی در شرق استان کرمان تأکید کرد.

گفتنی است مرکز آموزشی «کیمیای دانش ۴۳» با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان و زیربنای ۵۳۰ مترمربع احداث خواهد شد.