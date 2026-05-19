۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۶

وصول ۱۳۹ همت مالیات معوق و مطالبات دولتی

دادستان تهران، از وصول بیش از ۱۳۹ هزار میلیارد تومان مالیات معوق و مطالبات دولتی در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی اظهار کرد: طی هماهنگی‌های بعمل آمده با سازمان امور مالیاتی و ارائه ارشادات حقوقی و قضایی لازم برای اخذ مالیات معوق در شرایط حساس کشور در سال گذشته، بیش از ۱۳۹ هزار میلیارد تومان مالیات معوق و مطالبات دولتی شامل سود سهم خزانه، عوارض ارزش افزوده، عوارض سبز و معوقات مالیاتی با نظارت این دادستانی وصول شد.

وی تصریح کرد: این میزان وصولی در نتیجه پیگیری های نماینده مالیاتی دادستانی تهران و به نیابت از ۳۵ اداره کل امورمالیاتی از سراسر کشور، شامل ۲۲ اداره کل استانی، ۶ اداره کل در سطح تهران بزرگ، ۴ اداره کل در سطح استان تهران(به جز پایتخت)، به اضافه ادارات کل مالیاتی خزانه داری کل کشور، مؤدیان بزرگ و مؤدیان متوسط دریافت شد.

به گفته دادستان تهران از کل مالیات وصولی سال ۱۴۰۴، مبلغ ۷۱۹۵۰ میلیارد تومان شامل مطالبات دولتی خزانه‌داری کل کشور، بدهی‌های مؤدیان بزرگ مالیاتی و اصل و جرایم مالیاتی اخذ شده در سطح پایتخت و شهرستان‌های استان تهران و مبلغ ۶۶۸۴۴ میلیارد تومان مربوط به ادارات کل ۲۲ استان در سطح کشور و مبلغ ۲۰۶میلیارد تومان بدهی‌های مالیاتی مؤدیان متوسط است.

وی یادآور شد: میزان وصولی صورت گرفته در ۵ شاخص مطالبات دولتی، اصل مالیات ارزش افزوده، جرایم مالیات ارزش افزوده، اصل مالیات عملکرد و جرایم مالیات عملکرد، به نیابت از ادارات کل شش‌گانه امور مالیاتی شهر تهران، بیش از یک هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان و رقم مربوط به ادارات کل ۴ گانه در سطح شهرستان‌های استان تهران، بیش از ۲۲ میلیارد تومان است. ضمن اینکه مطالبات دولتی وصولی به نفع خزانه‌داری کل کشور به مبلغ ۱۰۶۰۰ میلیارد تومان و جمع وصولی اداره کل مالیاتی مؤدیان بزرگ به مبلغ ۷۰۶۵۵ میلیارد تومان هم مربوط به تهران بوده است.

کد مطلب 6834322

