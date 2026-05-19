کشف ۴۷۵ مورد انشعاب غیرمجاز برق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول روستائی اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوق شهروندی، پایداری شبکه برق و کاهش تلفات انرژی، طرح عملیاتی «مهتاب» با جدیت در تمامی نواحی استان کلید خورده است.

وی با اشاره به جزئیات این طرح در سال ۱۴۰۵ افزود: طی بازرسی‌های انجام شده، علاوه بر شناسایی کل موارد غیرمجاز، هزار و ۹۰۰ متر شبکه غیرمجاز جمع آوری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با تشریح عملکرد نواحی مختلف استان به تفکیک تعداد موارد و میزان انرژی بازگشتی، بیان کرد: شهرستان بویراحمد با شناسایی ۱۷۰ مورد انشعاب غیرمجاز و احیای ۲۴۶ هزار و ۴۵۹ کیلووات ساعت انرژی، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه به آمار سایر نواحی اشاره کرد و گفت: در ناحیه باشت ۳۹ مورد برق غیرمجاز شناسایی شد که منجر به احیای یک میلیون و ۱۸۲ هزار و ۷۵ کیلووات ساعت انرژی شده است.

روستایی افزود: در شهرستان کهگیلویه ۸۲ مورد انشعاب غیرمجاز با میزان ۳۵۷ هزار و ۲۷۶ کیلووات ساعت، در گچساران ۷۱ مورد با ۴۶۷ هزار و ۷۰۰ کیلووات ساعت، در ناحیه دنا ۷۳ مورد با ۳۶۴ هزار و ۶۱۱ کیلووات ساعت و در ناحیه لیکک ۱۳ مورد با ۹۷ هزار و ۹۲ کیلووات ساعت شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی همچنین تصریح کرد: تلاش پرسنل این شرکت در ناحیه مارگون منجر به کشف ۱۶ مورد انشعاب غیرمجاز و احیای ۴۰ هزار و ۴۹۴ کیلووات ساعت انرژی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد آمار مربوط به شهرستان لنده را ۱۰ مورد با حجم انرژی ۳۸ هزار و ۹۶۶ کیلووات ساعت و در ناحیه چرام را یک مورد با میزان ۶ هزار و ۲۳۳ کیلووات ساعت انرژی احیا شده عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از انشعاب غیرمجاز علاوه بر پیگرد قانونی، موجب آسیب جدی به تجهیزات شبکه و تضییع حقوق مشترکان می‌شود، از مردم استان خواست گزارش‌های خود درباره برق‌های غیرمجاز، دستکاری کنتور و کنتورهای معیوب را به سرشماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ ارسال کنند.