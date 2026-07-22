به گزارش خبرنگار مهر، حمید طالبی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی برای مقابله با سرقت گاز، اظهار کرد: با توجه به شرایط ناترازی انرژی در کشور، مقابله با هرگونه سرقت گاز به صورت جدی در دستور کار شرکت گاز استان قرار دارد و در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه اغماضی نخواهد شد.

وی افزود: سرقت گاز علاوه بر تضییع حقوق عمومی، موجب هدررفت انرژی و به خطر افتادن ایمنی شهروندان و تأسیسات گازرسانی می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: افرادی که اقدام به سرقت گاز کنند، علاوه بر قطع جریان گاز و جمع‌آوری تجهیزات غیرقانونی، مطابق مقررات شرکت ملی گاز ایران مشمول پرداخت جرایم قانونی شده و برای طی مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.

طالبی با بیان اینکه دستکاری کنتور، نصب انشعاب بدون کنتور، ایجاد انشعاب غیرقانونی، توسعه غیرمجاز شبکه داخلی و هرگونه بهره‌برداری غیرقانونی از گاز طبیعی از مصادیق سرقت گاز است، گفت: این تخلفات با همکاری واحدهای بازرسی، حراست، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به طور مستمر شناسایی و با عاملان آن برخورد قانونی می‌شود.

وی تأکید کرد: شرکت گاز استان اقدامات پیشگیرانه و نظارتی خود را با جدیت ادامه خواهد داد و با هرگونه اقدامی که موجب تضییع حقوق عمومی، هدررفت انرژی و تهدید ایمنی شهروندان شود، مطابق قانون برخورد می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه سرقت گاز، دستکاری کنتور، نصب انشعاب بدون کنتور، توسعه غیرمجاز یا سایر تخلفات مرتبط، موضوع را از طریق سامانه امداد و اتفاقات گاز ۱۹۴ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و برخورد قانونی اقدام شود.