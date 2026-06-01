«مهتاب» در کهگیلویه و بویراحمد؛ آغاز نبرد با ۲ هزار انشعاب برق غیرمجاز

خبرگزاری مهر، گروه استانها: موضوع انشعابهای غیرمجاز برق سالها است یکی از چالشهای صنعت برق کشور محسوب میشود، استفاده غیرقانونی از شبکه، علاوه بر افزایش تلفات انرژی، موجب افت ولتاژ، آسیب به تجهیزات، افزایش هزینههای نگهداری و در نهایت کاهش کیفیت خدماترسانی به مشترکان قانونی میشود.
کهگیلویه و بویراحمد نیز از این قاعده مستثنی نیست، استانی که با وجود جمعیت محدود، در سالهای اخیر با رشد مصرف برق و افزایش فشار بر شبکه روبهرو بوده و اکنون صنعت برق آن تلاش میکند با اجرای طرح «مهتاب»، بخشی از این چالش را مدیریت کند.
در این رابطه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در گفتوگو با خبرنگار مهر از شناسایی بیش از دو هزار انشعاب غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: جمعآوری این انشعابات در قالب طرح کشوری «مهتاب» به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
رسول روستایی با بیان اینکه استفاده از برق غیرمجاز خسارتهای فراوانی به شبکه وارد میکند، افزود: این انشعابات باعث افزایش تلفات انرژی، تحمیل بار اضافی به شبکه و در برخی موارد ایجاد خاموشی برای سایر مشترکان میشود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف اجرای طرح مهتاب، برقراری عدالت در مصرف انرژی است، تاکید کرد: در شرایطی که بخش زیادی از مشترکان هزینه برق مصرفی خود را پرداخت میکنند، استفاده غیرمجاز از شبکه عملاً تضییع حقوق سایر شهروندان محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد تعداد کل برق های غیرمجاز مشهود و غیرمشهود در سطح استان را حدود ۲ هزار مورد عنوان کرد و ادامه داد: در طرح مهتاب از ابتدای امسال تاکنون ۷۱۵ مورد انشعاب غیرمجاز جمع آوری شده که باعث احیاء حدود ۳ میلیون کیلووات ساعت انرژی شده است.
از کاهش تلفات تا افزایش ایمنی
کارشناسان صنعت برق معتقدند خسارت برقهای غیرمجاز تنها به هدررفت انرژی محدود نمیشود. سیمکشیهای غیراستاندارد، اتصالات ناایمن و بارگذاری خارج از ظرفیت شبکه، همواره یکی از عوامل بروز حوادث برقگرفتگی و آتشسوزی به شمار میروند.
مجری طرح «مهتاب» شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، افزایش ایمنی را یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح عنوان میکند.
محسن نیکپور گفت: زمانی که مصرفکننده فاقد کنتور باشد، هیچ ابزار دقیقی برای مدیریت و کنترل مصرف وجود ندارد و این موضوع هم به افزایش مصرف و هم به بروز مشکلات فنی در شبکه منجر میشود.
وی با اشاره به اجرای طرح در نقاط مختلف استان افزود: همزمان با جمعآوری انشعابهای غیرمجاز، واگذاری انشعاب قانونی و نصب شمارشگرهای برق نیز در حال انجام است تا مشترکان بتوانند از خدمات رسمی و ایمن شبکه بهرهمند شوند.
به گفته مجری طرح مهتاب در استان، مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز، تعویض کنتورهای فرسوده و کاهش تلفات انرژی از دیگر محورهای مهم طرح مهتاب در استان است.
تابستانی که با مدیریت مصرف سپری میشود
اجرای طرح مهتاب در شرایطی دنبال میشود که صنعت برق کشور خود را برای عبور از روزهای اوج مصرف تابستان آماده میکند.
مسئولان صنعت برق استان معتقدند بخشی از موفقیت در عبور از پیک مصرف، به کاهش مصرفهای خارج از ضابطه و مدیریت بار شبکه وابسته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت همراهی مردم در اجرای این طرح، گفت: رعایت دمای آسایش ۲۵ درجه در وسایل سرمایشی و مدیریت مصرف در ساعات اوج بار میتواند نقش مهمی در پایداری شبکه داشته باشد.
کارشناسان نیز بر این باورند که هر انشعاب غیرمجاز در ظاهر ممکن است سهم اندکی از برق را مصرف کند، اما در مقیاس استانی و ملی، مجموع این مصرفها به عدد قابل توجهی تبدیل میشود که میتواند ظرفیت تأمین برق برای هزاران مشترک را تحت تأثیر قرار دهد.
گامی برای آینده شبکه برق استان
طرح مهتاب را میتوان یکی از مهمترین برنامههای صنعت برق برای ساماندهی مصرف انرژی دانست، برنامهای که هدف آن تنها جمعآوری چند انشعاب غیرمجاز نیست، بلکه تلاشی برای کاهش تلفات، افزایش ایمنی، مدیریت مصرف و ایجاد شبکهای پایدارتر برای آینده است.
اکنون با شناسایی بیش از دو هزار انشعاب غیرمجاز در کهگیلویه و بویراحمد، مسیر دشواری پیش روی متولیان برق استان قرار دارد، اما مسئولان امیدوارند با همکاری مردم و استقبال مشترکان از دریافت انشعابهای قانونی، «مهتاب» بتواند بخشی از تاریکی ناشی از مصرف غیرمجاز را از شبکه برق استان بزداید و روشنایی پایدارتری را برای شهرها و روستاهای کهگیلویه و بویراحمد به ارمغان بیاورد.
نظر شما