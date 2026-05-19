هوای شهرکرد و بروجن در وضعیت ناسالم قرار گرفت

محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در استان اظهار کرد: بر اساس اندازه‌گیری‌های انجام‌شده در ساعت ۸ صبح امروز ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، کیفیت هوا در دو شهر شهرکرد و بروجن در وضعیت ناسالم قرار دارد.

وی با بیان اینکه شاخص کیفیت هوا در شهرکرد به عدد ۱۵۷ رسیده است، افزود: غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در این شهر ۷۶ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۱۱۳ میکروگرم بر مترمکعب اندازه‌گیری شده است.

کریمی وضعیت بروجن را نیز نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: در بروجن شاخص کیفیت هوا عدد ۱۹۳ را نشان می‌دهد که بیانگر شرایط ناسالم برای همه گروه‌هاست. غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۱۳۹ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۲۷۰ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است.

مدیرکل محیط‌زیست استان با تأکید بر اینکه «حد استاندارد شاخص کیفیت هوا عدد ۱۰۰ است»، خاطرنشان کرد: افزایش غلظت آلاینده‌ها می‌تواند برای گروه‌های حساس و حتی عموم مردم مخاطره‌آمیز باشد. از شهروندان درخواست می‌کنیم تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.