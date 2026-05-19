۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۹

اجرای طرح ملی «پزشک خانواده» در تاکستان

قزوین- معاون اجرایی و مدیر توسعه شبکه سلامت وزارت بهداشت از اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان تاکستان قزوین از اول مردادماه خبر داد.

هاشم علیجانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشینه این طرح اظهار کرد: برنامه پزشک خانواده از سال ۸۴ در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی و ابتدا در روستاها اجرایی شد. بنا بود به‌تدریج کل کشور تحت پوشش این برنامه قرار گیرد و از سال گذشته نیز ده گام اجرایی برای توسعه آن طراحی شده است.

وی با اعلام اینکه استان قزوین نیز همگام با سایر استان‌ها به این برنامه می‌پیوندد، افزود: از اول مردادماه، شهرستان تاکستان به عنوان شهرستان منتخب استان قزوین تحت پوشش برنامه پزشک خانواده قرار خواهد گرفت و این برنامه برای جمعیت ۱۱۰ هزار نفری این شهر نیز عملیاتی می‌شود.

علیجانی در تشریح ساختار تیم‌های سلامت تصریح کرد: بر اساس این طرح، هر سه هزار نفر یک پزشک و دو مراقب سلامت خواهند داشت که یکی از این دو مراقب، ماما خواهد بود. این تیم سلامت، مسئولیت کامل بهداشت و درمان جمعیت تحت پوشش خود را از بدو تولد تا پایان زندگی بر عهده می‌گیرد.

وی افزود: چنانچه افراد نیاز به خدمات تخصصی‌تر داشته باشند، این تیم سلامت است که برای آن‌ها تصمیم‌گیری و ارجاع به سطوح بالاتر را انجام می‌دهد. پیگیری روزانه و استمرار درمان نیز از وظایف اصلی این تیم به شمار می‌رود.

معاون اجرایی و مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت وزارت بهداشت از تقویت قابل توجه زیرساخت‌های درمانی این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، حدود ۳۰ پزشک به شهر تاکستان اضافه خواهیم کرد. همچنین مجوزهای لازم برای جذب مراقبان سلامت، ماما و کارشناسان خانواده نیز صادر شده و به‌کارگیری خواهند شد.

علیجانی در پایان با اشاره به تکمیل سطوح سه‌گانه خدمات سلامت در این شهرستان خاطرنشان کرد: برنامه پزشک خانواده یکی از مهم‌ترین راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی و عدالت در سلامت است و هر فرد تحت پوشش، دسترسی آسان و نظام‌مندی به خدمات پزشکی و درمانی خواهد داشت. با اجرای این طرح در تاکستان، سطوح یک، دو و سه نظام سلامت در این شهرستان تکمیل خواهد شد.

