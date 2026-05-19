اجرای طرح ملی «پزشک خانواده» در تاکستان

هاشم علیجانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشینه این طرح اظهار کرد: برنامه پزشک خانواده از سال ۸۴ در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی و ابتدا در روستاها اجرایی شد. بنا بود به‌تدریج کل کشور تحت پوشش این برنامه قرار گیرد و از سال گذشته نیز ده گام اجرایی برای توسعه آن طراحی شده است.

وی با اعلام اینکه استان قزوین نیز همگام با سایر استان‌ها به این برنامه می‌پیوندد، افزود: از اول مردادماه، شهرستان تاکستان به عنوان شهرستان منتخب استان قزوین تحت پوشش برنامه پزشک خانواده قرار خواهد گرفت و این برنامه برای جمعیت ۱۱۰ هزار نفری این شهر نیز عملیاتی می‌شود.

علیجانی در تشریح ساختار تیم‌های سلامت تصریح کرد: بر اساس این طرح، هر سه هزار نفر یک پزشک و دو مراقب سلامت خواهند داشت که یکی از این دو مراقب، ماما خواهد بود. این تیم سلامت، مسئولیت کامل بهداشت و درمان جمعیت تحت پوشش خود را از بدو تولد تا پایان زندگی بر عهده می‌گیرد.

وی افزود: چنانچه افراد نیاز به خدمات تخصصی‌تر داشته باشند، این تیم سلامت است که برای آن‌ها تصمیم‌گیری و ارجاع به سطوح بالاتر را انجام می‌دهد. پیگیری روزانه و استمرار درمان نیز از وظایف اصلی این تیم به شمار می‌رود.

معاون اجرایی و مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت وزارت بهداشت از تقویت قابل توجه زیرساخت‌های درمانی این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، حدود ۳۰ پزشک به شهر تاکستان اضافه خواهیم کرد. همچنین مجوزهای لازم برای جذب مراقبان سلامت، ماما و کارشناسان خانواده نیز صادر شده و به‌کارگیری خواهند شد.

علیجانی در پایان با اشاره به تکمیل سطوح سه‌گانه خدمات سلامت در این شهرستان خاطرنشان کرد: برنامه پزشک خانواده یکی از مهم‌ترین راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی و عدالت در سلامت است و هر فرد تحت پوشش، دسترسی آسان و نظام‌مندی به خدمات پزشکی و درمانی خواهد داشت. با اجرای این طرح در تاکستان، سطوح یک، دو و سه نظام سلامت در این شهرستان تکمیل خواهد شد.