به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفیخانی بعدازظهر سهشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان تاکستان که به ریاست سلمانی فرماندار این شهرستان برگزار شد، از بررسی مشکلات چند واحد صنعتی خبر داد و اظهار کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی، موانع پیشروی این واحدها بهزودی مرتفع خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده در این شهرستان تصریح کرد: چند واحد صنعتی در تاکستان که سالها به صورت راکد باقی مانده بودند، در اواخر سال گذشته از سوی کمیسیونهای تخصصی به سرمایهگذاران دارای اهلیت واگذار شدند و عملیات احیا و بازسازی آنها آغاز شده است.
صفیخانی افزود: این واحدها اکنون بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و آمادگی کامل برای ورود سریع به مدار تولید را دارند. این اتفاق هم به حفظ ارزش افزوده بخش اقتصادی در شرایط جنگی کمک میکند و هم تراز اشتغال استان را مثبت نگه خواهد داشت.
راهاندازی خط ورق فولادی و کاهش وابستگی به واردات
معاون امور اقتصادی استاندار قزوین در ادامه به یک واحد فولادی مهم در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در این جلسه مصوب شد یکی از واحدهای فولادی تاکستان که از تکنولوژی روز اروپایی نیز برخوردار است، خط تولید ورق خود را هرچه سریعتر راهاندازی کند.
وی با اشاره به کمبود ورق فولادی در کشور و استان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه زمانبندی ارائهشده از سوی سرمایهگذار، این واحد قول داده است ظرف ۴ ماه آینده به بهرهبرداری برسد. با تحقق این وعده، ضمن استفاده بهینه از ظرفیتهای استان و بهویژه شهرستان تاکستان، وابستگی به واردات مواد اولیه فولادی نیز کاهش چشمگیری خواهد یافت.
صفیخانی در پایان تأکید کرد: اولویت ما در استان و شهرستان، به تولید رساندن همین واحدهای صنعتی است که هم از فناوری پیشرفته برخوردارند و هم میتوانند بخشی از نیازهای کشور را تأمین کنند.
