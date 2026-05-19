سه برنامه بیمه سلامت برای پزشک خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدمهدی ناصحی، به مناسبت روز «پزشکی خانواده، نظام ارجاع و سلامت پایدار» در تقویم هفته سلامت و روز جهانی پزشکی خانواده نوشت: روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ که در تقویم هفته سلامت به نام «پزشکی خانواده، نظام ارجاع و سلامت پایدار» نام‌گذاری شده، فرصتی است تا ضمن قدردانی از زحمات شبانه‌روزی همکاران گرامی، پزشکان خانواده شهری و روستایی و فعالان خط مقدم نظام سلامت، بر راهبرد کلانی که سلامت جامعه را تضمین می‌کند، تاکید کنیم.

پزشکی خانواده تنها یک رویکرد درمانی نیست، بلکه ستون فقرات نظام سلامت هوشمند و عادلانه محسوب شده و در دنیایی که هزینه‌های سلامت به سرعت در حال افزایش است، استقرار کامل نظام ارجاع، تنها مسیرِ عبور از درمان‌محوری به سمت پیشگیری‌محوری و دسترسی پایدار به خدمات درمانی است.

سازمان بیمه سلامت ایران در این مسیر، نقش خود را در قامت یک تسهیل‌گر و حامی استراتژیک برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تعریف کرده است.

برنامه‌های بیمه سلامت بر سه محور اصلی متمرکز است.

۱. تحول در پرداختی‌ها و حمایت مالی: با هدف کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم و ایجاد ثبات در نظام پرداخت به ارائه‌دهندگان خدمات، به گونه‌ای که پزشک خانواده با دغدغه کمتر، بر کیفیت ارائه خدمت متمرکز شود.

۲. استقرار نظام ارجاع الکترونیک: با تقویت زیرساخت‌های الکترونیک، تلاش داریم تا مسیر ارجاع بیمار از سطح یک به سطوح تخصصی، شفاف، سریع و بدون سردرگمی باشد تا عدالت در دسترسی به سلامت نهادینه شود.

۳. سلامت‌سنجی جمعیت تحت پوشش: تمرکز ما بر پایش سلامتِ جمعیت‌محور است؛ یعنی بیمه سلامت در کنار پزشک خانواده، نه تنها هنگام بیماری، بلکه برای حفظ سلامتِ «افراد سالم» نیز برنامه‌ریزی می‌کند.

نقش پزشکان خانواده در مدیریت سلامت پایدار، کلیدی است؛ زیرا پزشکان خانواده فراتر از یک نسخه، «اعتماد» را به نظام سلامت برمی‌گردانند. از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر پزشکان خانواده در برقراری عدالت در سلامت صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تداوم همکاری‌های بین‌بخشی، شاهد تحقق نظام سلامت پایدار در کشورمان باشیم.