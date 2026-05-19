۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۹

ربایش ۳۰۰ نفر در دزدی دریایی جدید رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی در راهزنی دریایی جدید خود با حمله به ۴۰ قایق در آب های بین‌المللی دست کم ۳۰۰ فعال حامی فلسطین را ربود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت صهیونیستی والا به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی تاکنون به ۴۰ قایق وابسته به ناوگان بین المللی صمود حمله کرده است.

بر اساس این گزارش، اشغالگران صهیونیست تاکنون بیش از ۳۰۰ فعال حامی فلسطین در این ناوگان را ربوده اند.

روز گذشته نیز وزیران امورخارجه برزیل، بنگلادش، کلمبیا، اسپانیا، اندونزی، اردن، لیبی، پاکستان و ترکیه در بیانیه‌ مشترک خود نگرانی عمیق شان از اقدام رژیم اسرائیل علیه ناوگان‌های حامی فلسین را یادآور شدند و ادامه اقدامات خصمانه تل آویو علیه کشتی‌های غیرنظامی را محکوم کردند.

