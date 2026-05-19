تجمع اعتراضی مردم ترکیه مقابل سرکنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، حمله ارتش رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی «صمود» که با هدف انتقال کمک‌ های انسانی به غزه در آب‌ های بین‌ المللی در حرکت بود، مقابل سرکنسولگری این رژیم در استانبول مورد اعتراض قرار گرفت.

گروهی از اعضای حزب «رفاه نو»، بنیاد «جوانان ملی» و شماری از شهروندان ترکیه مقابل سرکنسولگری رژیم صهیونیستی در منطقه لونت تجمع کردند.

معترضان شعار «درود بر صمود» و «مقاومت ادامه دارد» سر دادند.

گفتنی است نیروی دریایی رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در تقابل نظامی با ناوگان‌های مردمی شکست محاصره غزه دارد که خونین‌ترین و شاخص‌ترین آن‌ها، حمله سال ۲۰۱۰ به ناوگروه آزادی و کشتی ترکیه‌ای «ماوی مرمره» بود و به کشته شدن ۱۰ فعال حقوق بشر و تیرگی شدید روابط دیپلماتیک تل‌آویو و آنکارا منجر شد.