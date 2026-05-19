به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، این سازمان بینالمللی، اصرار رژیم تلآویو بر سرکوب ناوگان صمود را که با هدف شکستن محاصره غزه به سوی سواحل این باریکه حرکت کرده بود، اقداماتی شرمآور و غیرانسانی دانست.
در این بیانیه آمده است: اسرائیل بار دیگر از قدرت نظامی خود برای جلوگیری از رساندن کمکهای بشردوستانه توسط فعالان صلح به نوار غزه استفاده میکند؛ آن هم در شرایطی که خود به ارتکاب نسلکشی و تحمیل رنجهای طاقتفرسا بر غیرنظامیان فلسطینی در این باریکه ادامه میدهد.
عفو بینالملل اقدام رژیم اسرائیل را تلاشی برای تشدید محاصره غیرقانونی غزه و جداسازی کامل آن از جهان خارج دانست و صراحتاً تأکید کرد: قطع ارسال تدارکات اساسی و حیاتی به روی غیرنظامیان تحت اشغال،جنایت جنگی است.
این سازمان با ابراز نگرانی شدید از سلامت فعالان بازداشتشده، سکوت بینالمللی در قبال حمله به فعالان صلحجو را «غیرقابل توجیه» دانست و یادآور شد که در گذشته، مستندات زیادی از بدرفتاری و نقض گسترده حقوق فعالان بازداشتی توسط ارتش رژیم اسرائیل در مأموریتهای امدادی پیشین ثبت کرده است.
همزمان با این بیانیه، تارنمای خبری صهیونیستی «واللا» فاش کرد که نیروهای نظامی رژیم اسرائیل تاکنون حدود ۱۰۰ تن از فعالان حاضر در این ناوگان را در مسافتی حدود ۱۰۰ مایلی از سواحل فلسطین اشغالی بازداشت کردهاند.
نیروی دریایی رژیم صهیونیستی از روز دوشنبه عملیات توقیف قایقها و کشتیهای این ناوگان جهانی و بازداشت سرنشینان آن را آغاز کرده است.
گفتنی است این ناوگان امدادی با مشارکت ۵۴ فروند قایق و کشتی روز پنجشنبه حرکت خود را از شهر بندری «مارماریس» ترکیه آغاز کرده بود تا در تلاشی تازه، محاصره ۱۹ ساله نوار غزه که از سال ۲۰۰۷ اعمال شده را بشکند.
نظر شما