ترکیه: جهان در برابر راهزنی دریایی اسرائیل موضع بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حمله رژیم صهیونیستی به کشتی های ناوگان صمود در مسیر نوار غزه را به شدت محکوم و تاکید کرد: اسرائیل به سیاست های غیر اخلاقی و غیر قانونی خود علیه غزه با وجود آتش بس در این باریکه ادامه می دهد.

وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرد: حمله اسرائیل به کشتی های این ناوگان راهزنی دریایی به شمار می رود. ما این حمله را که در آب های بین المللی صورت گرفته محکوم می کنیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه این کشور آمده است، حملات رژیم صهیونیستی هرگز مانع تلاش های جامعه بین الملل برای تحقق عدالت و اعلام همبستگی با ملت فلسطین نخواهد شد. تل آویو باید مداخلات خود را علیه ناوگان صمود متوقف کرده و فورا فعالان و سرنشینان این کشتی ها را آزاد کند. باید یک موضع مشترک و قاطع علیه اقدامات غیر قانونی رژیم صهیونیستی اتخاذ شود.