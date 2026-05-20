نگرانی سازمان ملل از حمله اسرائیل به ناوگان جهانی «صمود» 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، سازمان ملل متحد روز سهشنبه اعلام کرد: از حمله ارتش اسرائیل به ناوگان جهانی «صمود» که بهسوی نوار غزه در حرکت بود، «بسیار نگران» است.
«استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، در نشستی خبری گفت: این نهاد بینالمللی نسبت به سلامت همه افرادی که در کشتیهای این ناوگان حضور دارند، نگرانی جدی دارد و خواستار حفاظت از آنان و رعایت کامل قوانین بینالمللی در آبهای آزاد شد.
او با اشاره به اینکه هنوز همه جزئیات این رخداد روشن نیست، افزود: آنچه روی داده «بهنظر نمیرسد در چارچوب احترام کامل به قوانین بینالمللی» انجام شده باشد.
همزمان گزارشها حاکی است که ۱۰ قایق از این ناوگان پس از حملات نیروهای دریایی اسرائیلی همچنان به مسیر خود بهسوی غزه ادامه میدهند و یکی از آنها به کمتر از ۱۰۰ مایل دریایی از سواحل این منطقه رسیده است.
بر اساس گزارشها، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل بیش از ۴۰ قایق از این ناوگان را توقیف و بیش از ۳۰۰ فعال را بازداشت کرده است. این اقدام با محکومیتهای گسترده بینالمللی روبهرو شده است.
