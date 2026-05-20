۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵:۴۸

نگرانی سازمان ملل از حمله اسرائیل به ناوگان جهانی «صمود» 

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از حمله ارتش اسرائیل به ناوگان کمک‌رسان جهانی «صمود» تأکید کرد: سرنشینان کشتی‌ها باید محافظت شوند و قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد رعایت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد: از حمله ارتش اسرائیل به ناوگان جهانی «صمود» که به‌سوی نوار غزه در حرکت بود، «بسیار نگران» است.

«استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، در نشستی خبری گفت: این نهاد بین‌المللی نسبت به سلامت همه افرادی که در کشتی‌های این ناوگان حضور دارند، نگرانی جدی دارد و خواستار حفاظت از آنان و رعایت کامل قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد شد.

او با اشاره به اینکه هنوز همه جزئیات این رخداد روشن نیست، افزود: آنچه روی داده «به‌نظر نمی‌رسد در چارچوب احترام کامل به قوانین بین‌المللی» انجام شده باشد.

هم‌زمان گزارش‌ها حاکی است که ۱۰ قایق از این ناوگان پس از حملات نیروهای دریایی اسرائیلی همچنان به مسیر خود به‌سوی غزه ادامه می‌دهند و یکی از آن‌ها به کمتر از ۱۰۰ مایل دریایی از سواحل این منطقه رسیده است.

بر اساس گزارش‌ها، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل بیش از ۴۰ قایق از این ناوگان را توقیف و بیش از ۳۰۰ فعال را بازداشت کرده است. این اقدام با محکومیت‌های گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده است.


    • IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      این کارشون درست نیست
    • IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      زحمت کشیده سازمان ملل نگران شده
    • محمد IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      سازمان ملل به اسرائیل که میرسه فقط اظهار نگرانی میکنه حالا ایران بود سریع محکوم و تحریم می‌کردند ، می‌ترسند به اسرائیل چپ نگاه کنند با بمب اتم تلافی کنه
    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      از نظر اسرائیل آب های آزاد معنی نداره چون تمامشان به علاوه ی کشورهای همسایه اش را مال خود میداند و هدفش اشغال تمام زمین ها و دریایی است که می‌تواند، غرب اسرائیل را همچون کودکی لوس و لجباز بار آورده که هر چی بخواد بهش میدن که غر نزنه

