به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، سه فوران تاج خورشیدی(CME) به سمت زمین در حال حرکت بودند و متخصصان آب وهوای فضای معتقدند احتمالا طی روزهای آینده ساکنان زمین سه انفجار گذرا را تجربه کنند که احتمالا به پدیده شفق قطبی در بخش های شمالی آمریکا منجر می شود.

هرچند پیش بینی نمی شود این طوفان های خورشیدی به زمین برخورد کنند، اما همچنان ممکن است روی میدان مغناطیسی زمین تاثیر قدرتمندی داشته باشند و به تندبادهای جئومغناطیسی خفیف (G۱) و متوسط(G۲) منجر می شوند.

نقشه فعلی سازمان NOAA از پیش بینی وضعیت آب و هوای فضایی نشان می دهد دو شب قبل شفق قطبی بیضی شکل، شب گذشته بخش‌هایی از شمال ایالات متحده را درنوردید. اگر شرایط G۱ به وجود آمده باشد، ناظران در ایالت های آلاسکا، واشنگتن، مونتانا، داکوتای شمالی، مینه سوتا، میشیگان و مین شانس رصد شفق قطبی را داشته اند. اگر سطح طوفان جئومغناطیسی G۲ بوده باشد، شفق های قطبی حتی در ایالت های جنوبی آمریکا از جمله آیداهو و نیویورک نیز قابل مشاهده بودند.

طبق گزارش سازمان NOAA آمریکا و دفتر MET در انگلیس طوفان های جئومغناطیسی احتمالی به چند فوران تاج خورشیدی مرتبط بودند که در روزهای اخیر از خورشید پرتاب شده بودند.

مدلسازی نشان می دهد بیشتر مواد خورشیدی با زمین برخورد نمی کند و از شمال زمین می گذرد، اما حتی یک ضربه کوچک از این فوران های تاج خورشیدی برای بهم ریختن فعالیت های جئومغناطیسی زمین و افزایش نمایش شفق های قطبی کافی است.

تشدید رویدادها ممکن است از تاثیرات باقی مانده جریان بادهای خورشیدی سریع از یک حفره در تاج خورشیدی به وجود بیاید که در روزهای اخیر با زمین برخورد کرده است.