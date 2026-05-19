به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمیمفرد صبح سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران بخش سعدآباد که با حضور مدیران دستگاههای خدماترسان تشکیل شد، بر ضرورت حفظ آمادگی مستمر تمامی نهادها برای مدیریت شرایط بحرانی تأکید کرد.
سرپرست بخشداری سعد آباد با بیان اینکه خدمترسانی پایدار به شهروندان نباید در هیچ شرایطی دچار وقفه شود، اظهار کرد: حفظ پایداری خدمات در حوزههای حیاتی نظیر تأمین آب، برق و نان، خط قرمز و اولویت اصلی ستاد مدیریت بحران است.
وی در پایان تمامی دستگاههای اجرایی این بخش را مکلف کرد تا با پایش مداوم، آمادگی کامل خود را برای خدمترسانی به مردم در زمان بروز حوادث حفظ کنند.
ستاد مدیریت بحران بخش سعدآباد با هدف ارزیابی و تقویت آمادگی دستگاههای اجرایی و خدماترسان برای مقابله با حوادث احتمالی برگزار شد و در این نشست آخرین وضعیت زیرساختها، از جمله نیروی انسانی، تجهیزات و ماشینآلات عملیاتی دستگاههای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
