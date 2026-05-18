به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر در جریان حضور سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در معاونت امور زنان و خانواده با تبریک روز ارتباطات و تقدیر از خدمات این وزارتخانه گفت: از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم، موضوع زنان و خانواده و دسترسی آنها به شبکههای ارتباطی با جدیت از سوی وزارت ارتباطات دنبال شده است. امروز نیز این موضوع را همچنان پیگیری میکنید و در مسیر توسعه زیرساختها و دسترسیها فعال هستید.
وی ادامه داد: تلاش معاونت امور زنان و خانواده این است که در راستای اجرای اصل دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، در تمامی موضوعات، هم برش خانواده را مدنظر قرار دهد و بتوانیم در هر سیاستگذاری، اثر و پیامد آن را بر حوزه خانواده بسنجیم و هم تلاش کمک کنیم این سیاستگذاریها در جهت تقویت و افزایش بسترهای رشد و شکوفایی زنان تنظیم شود.
معاون رئیسجمهور دسترسی زنان به شبکههای ارتباطی و اینترنت را بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: زنان از قطعی شبکه اینترنت بیشترین صدمه را دیدهاند و در موضوع «اینترنت پرو»، زنان به دلیل شرایط اقتصادی و دسترسی کمتر به منابع مالی، کمتر میتوانند از آن بهرهمند شوند و همین امر موجب میشود در دسترسی به اینترنت دچار مشکل شوند و در طول زمان به افزایش شکاف دیجیتال منجر شود، این در حالی است و ما به صورت جدی با این نوع تبعیض و این نوع ارائه خدمات مخالف هستیم.
