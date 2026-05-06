۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

بازدید بهروز آذر از مدرسه «شهدای محمدیه»

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با حضور در مدرسه «شهدای محمدیه» در محله هرندی (منطقه ۱۲ تهران)، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مدرسه، فرارسیدن روز معلم را به معلمان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر در جریان این بازدید، از محل فعالیت جهادی معلمان و مادران دانش‌آموزان که در آن برای نیروهای نظامی، انتظامی و خدمت‌رسان اغذیه تهیه می‌شد، دیدن کرد و با قدردانی از این اقدام، از نزدیک با آنان گفت‌وگو و در جریان مسائل و دغدغه‌هایشان قرار گرفت.

وی مدرسه شهدای محمدیه را نمونه‌ای موفق از مدارس محله‌محور دانست و در فضایی صمیمی به دیدگاه‌ها و مطالبات کادر آموزشی و نمایندگان اولیا گوش داد و با یادداشت مسائل مطرح‌شده، به‌ویژه در حوزه وضعیت آموزشی و معیشتی خانواده‌های منطقه ۱۲، بر پیگیری ویژه این موضوعات در دولت تأکید کرد.

محمد رضازاده

