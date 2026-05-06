بازدید بهروز آذر از مدرسه «شهدای محمدیه»

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر در جریان این بازدید، از محل فعالیت جهادی معلمان و مادران دانشآموزان که در آن برای نیروهای نظامی، انتظامی و خدمترسان اغذیه تهیه میشد، دیدن کرد و با قدردانی از این اقدام، از نزدیک با آنان گفتوگو و در جریان مسائل و دغدغههایشان قرار گرفت.
وی مدرسه شهدای محمدیه را نمونهای موفق از مدارس محلهمحور دانست و در فضایی صمیمی به دیدگاهها و مطالبات کادر آموزشی و نمایندگان اولیا گوش داد و با یادداشت مسائل مطرحشده، بهویژه در حوزه وضعیت آموزشی و معیشتی خانوادههای منطقه ۱۲، بر پیگیری ویژه این موضوعات در دولت تأکید کرد.
