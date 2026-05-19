به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جاهد صبح سه شنبه در جریان بازدید از پروژه های درمانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۳ میلیون نفر از بیمه‌شدگان سازمان از مراکز درمانی استان اردبیل در حوزه‌های سرپایی، بستری، دارویی و تشخیصی خدمات دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به وجود دو بیمارستان ملکی سازمان در شهرستان‌های اردبیل و پارس‌آباد و همچنین دو پلی‌کلینیک و سه درمانگاه در شهرستان‌های خلخال، گرمی و نمین، افزود: در استان بیش از ۱۹۰ درمانگر در رشته‌های مختلف پزشکی برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان فعالیت می کنند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان همچنین گفت: در حال حاضر یک هزار و ۱۱۲ مرکز درمانی (شامل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، پلی‌کلینیک‌ها، داروخانه‌ها، مطب‌ها و مراکز دندانپزشکی و سایر مراکز) با سازمان قرارداد همکاری دارند تا مراجعات بیمه‌شدگان به بخش‌های خصوصی و دولتی با سهولت بیشتری انجام شود.