۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

بهره مندی۳ میلیون بیمه‌شده تأمین اجتماعی از خدمات مراکز درمانی اردبیل

اردبیل-مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل گفت: ۳ میلیون بیمه‌شده تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ از خدمات مراکز درمانی اردبیل بهره مند شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جاهد صبح سه شنبه در جریان بازدید از پروژه های درمانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۳ میلیون نفر از بیمه‌شدگان سازمان از مراکز درمانی استان اردبیل در حوزه‌های سرپایی، بستری، دارویی و تشخیصی خدمات دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به وجود دو بیمارستان ملکی سازمان در شهرستان‌های اردبیل و پارس‌آباد و همچنین دو پلی‌کلینیک و سه درمانگاه در شهرستان‌های خلخال، گرمی و نمین، افزود: در استان بیش از ۱۹۰ درمانگر در رشته‌های مختلف پزشکی برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان فعالیت می کنند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان همچنین گفت: در حال حاضر یک هزار و ۱۱۲ مرکز درمانی (شامل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، پلی‌کلینیک‌ها، داروخانه‌ها، مطب‌ها و مراکز دندانپزشکی و سایر مراکز) با سازمان قرارداد همکاری دارند تا مراجعات بیمه‌شدگان به بخش‌های خصوصی و دولتی با سهولت بیشتری انجام شود.

