تلاش برای حل مشکلات بانوان هیئت علمی، کارمند و دانشجوی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، نشست صمیمانه مشاورین امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها با حضور دکتر بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر لیلا نصرالهی مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور زنان و خانواده، دکتر فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی وجمعی از مشاورین امور زنان و خانواده دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها برگزار شد.

در این دیدار دکتر فرزاد جهان بین بر اهمیت توجه به کرامت زنان در محیط دانشگاهی تاکید کرد و گفت: پیامبر(ص) فرمودند که کریم‌ترین شما کسی است که به زنان بیش از دیگران احترام می‌گذارد. بنابراین این خصلت انسان‌های بزرگ است که به زنان احترام بگذارند. یکی از اشکال احترام اینگونه است که فشارها و تعارضات در محیط کار را کاهش دهیم.

وی افزود: در همین راستا کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته تعامل دانشگاه و خانواده» در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد. در تمام واحدها این کمیته‌ها فعالیت می‌کنند و بازوی تصمیم‌سازی مهمی در حوزه خانواده و زنان هستند.



جهان بین تاکید کرد: این ارتباط سیستماتیک به پیشبرد اهداف ما در حوزه زنان و خانواده کمک شایانی می‌کند. لذا ما باید از کارهای نمایشی عبور کرده و سراغ حل مسئله برویم تا در پایان سال، گره‌ای از بانوان هیات علمی، کارمند و دانشجو باز شود.

در پایان این مراسم در راستای تشویق فرزند آوری و تکریم مقام مادری از دکتر آزاده اشرفی عضو هیات علمی واحد تهران شمال که مادر پنج فرزند است و فرزانه احمدی کارمند واحد پرند که مادر چهار فرزند است، با ارائه لوح، تقدیر به عمل آمد.