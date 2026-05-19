صرفه جویی به اندازه ذخیره سد لتیان با نصب لوازم کاهنده مصرف در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سال آبی جاری در حالی به روزهای پایانی ماه هشتم رسید که بارش های نامتوازن ولی بالاتر از میانگین بلند مدت کشوری بسیاری را به این باور رسانده است که در فصل گرم سال مشکل تأمین آب شرب، آنطوری که در سال های گذشته وجود داشت به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران وجود نخواهد داشت؛ تصور غالبی که البته آمار و ارقام آن را تأیید نمی کند و همچنان مدیریت مصرف و توسعه ابزارهای مرتبط مانند لوازم کاهنده مصرف اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.

بر اساس این گزارش آخرین آمار و ارقام مرتبط با وضعیت منابع آب حکایت از آن دارد که سدهای تأمین کننده آب شهر تهران یعنی امیرکبیر، لار، طالقان، لتیان و ماملو نسبت به متوسط ۱۰ ساله به ترتیب ۳۳ درصد، ۴۶ درصد، ۴۸ درصد و ۱۵ درصد کسری دارند و باوجود افزایش ۳۴ درصدی ذخیره سد امیر کبیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، لار و طالقان به عنوان دو سد مهم دیگر تأمین کننده آب تهران همچنان با۳۰ درصد کسری مواجه هستند.

وضعیت بارش ها نیز در تهران تعریف چندانی ندارد و نسبت به متوسط بلند مدت ۳۰ درصد منفی است. بر خلاف تصور عمومی حتی نسبت به سال گذشته نیز تنها ۱۷ میلیمتر در تهران بارش بیشتری رخ داده است؛ مجموعه آمار و ارقامی که نشان می دهد اجرای برنامه های مدیریت مصرف و استفاده از لوازم کاهنده همچنان باید در دستور کار قرار داشته باشد.

به بیان دیگر مدیریت منابع آبی پایتخت در فصل گرم سال جاری نیز با چالش‌های جدی مواجه است و بر همین اساس کارشناسان، توسعه تجهیزات کاهنده مصرف آب در منازل را راهبردی کلیدی و مقرون‌به‌صرفه برای مقابله با هر گونه تنش آبی ارزیابی می‌کنند.

این موضوع از آن جهت مورد تأکید است که بدانیم، باوجود تمامی اقدامات صورت گرفته در حوزه فنی و مهندسی در حوزه تأمین آب شرب تهران، کارشناسان معتقدند بدون مشارکت مستقیم مردم و نصب تجهیزات کاهنده در منازل، زنجیره مدیریت مصرف آب کامل نخواهد شد.

شاید یکی از نگرانی ها در خصوص توسعه لوازم کاهنده مصرف آب هزینه های مرتبط با آن باشد، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد هزینه نصب تجهیزات کاهنده مصرف برای کل شهر تهران حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که می تواند چیزی حدود مجموع ظرفیت ذخیره سازی سد لتیان در شرایط نرمال (۹۰ میلیون متر مکعب) صرفه جویی در مصرف آب به همراه داشته باشد. در مقابل، تأمین همین میزان آب صرفه جویی شده از طریق حفر چاه‌های جدید نیازمند سرمایه‌ای بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در تجهیزات کاهنده، تنها یک‌چهارم هزینه تأمین آب از منابع جدید هزینه دارد.

افزون بر این، برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی که خطر فرونشست زمین، تخریب محیط زیست و کاهش کیفیت آب را به همراه دارد، با اجرای این طرح به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد.

همانطور که پیش‌بینی می‌شود با اجرای سراسری این طرح در پایتخت، ذخیره‌ای معادل ۹۰ میلیون مترمکعب در منابع آبی کشور محقق شود؛ رقمی که می‌تواند نیاز آبی میلیون‌ها شهروند را برای ماه‌ها تأمین کند.

این گزارش می افزاید، استفاده از سرشیرها و سردوش‌های کاهنده مصرف می‌تواند تا ۳۰ درصد و در برخی موارد حتی بیشتر، مصرف آب خانوار را کاهش دهد، آن هم بدون آن که کاربر کوچکترین تفاوتی در فشار یا کیفیت آب احساس کند؛‌ اقدام مهم و بزرگی که کارشناسان بر این باورند با عزم جدی و مشارکت مردمی، بحران آب پایتخت را بدون هزینه‌های سرسام‌آور سازه‌های بزرگ آبی مدیریت می کند و به الگویی قابل تکرار برای سایر کلانشهرهای کشور تبدیل خواهد شد.