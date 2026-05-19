به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الهبخش مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به این بازدید که با هدف بررسی میدانی توانمندیها و فرصتهای توسعه آبزیپروری در منطقه هیر انجام شد، اظهار کرد: در این برنامه از چند استخر ذخیره آب کشاورزی نیز بازدید و ظرفیتهای موجود این منطقه برای توسعه فعالیتهای شیلاتی ارزیابی شد.
وی با بیان اینکه منطقه هیر از ظرفیتهای قابلتوجهی برای توسعه فعالیتهای شیلاتی برخوردار است، افزود: بهویژه بهرهگیری از استخرهای ذخیره آب کشاورزی در راستای تولید آبزیان میتواند زمینه رونق تولید و اشتغال را در این بخش فراهم کند.
مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: برای بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای موجود، حمایتهای لازم در جهت تسهیل شرایط سرمایهگذاری و همچنین ارائه تسهیلات به سرمایهگذاران ضروری است.
الهبخش همچنین خواستار حمایت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در این زمینه شد و بیان کرد: انتظار میرود با همراهی و حمایتهای مؤثر، بسترهای لازم برای توسعه سرمایهگذاری در حوزه شیلات و آبزیپروری منطقه فراهم شود تا شاهد رشد اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید باشیم.
