احداث پایگاه امداد و نجات هلال‌ احمر لنگرود توسط خیر نیکوکار

هادی سلیمی در حاشیه برگزاری همایش «منادیان نجات» که به مناسبت هفته هلال‌احمر و با هدف تقدیر از اعضا، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر شهرستان لنگرود برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مراسم، مهندس موسوی از خیرین، وعده احداث پایگاه امداد و نجات جاده‌ای در منطقه تالش‌محله این شهرستان را اعلام کرد.

وی افزود: این اقدام ارزشمند، گامی مهم و تأثیرگذار در راستای تقویت زیرساخت‌ های امدادی و افزایش ضریب ایمنی در محورهای مواصلاتی شهرستان لنگرود خواهد بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان با بیان اینکه احداث این پایگاه با توجه به موقعیت جغرافیایی و حجم تردد در منطقه تالش‌ محله انجام می‌شود، تصریح کرد: این پروژه به‌طور چشمگیری به تسریع در عملیات امدادرسانی و نجات مصدومان حوادث احتمالی کمک خواهد کرد.

سلیمی خاطرنشان کرد: همایش «منادیان نجات» با حضور مسئولان استانی و شهرستانی از جمله نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، فرماندار لنگرود و جمعی دیگر از مدیران برگزار شد و در این میان، اعلام آمادگی مهندس موسوی برای این اقدام خداپسندانه، جلوه‌ای دیگر از همدلی و مسئولیت‌ پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشت.

وی در پایان تأکید کرد: جزئیات بیشتر در خصوص زمان‌بندی و مشخصات فنی این پروژه متعاقباً اعلام خواهد شد.