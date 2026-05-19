نیکبخت خبرداد:دستگیری ۳۲ سارق قطعات خودرو با ۱۲۳ فقره سرقت در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد نیکبخت صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرحهای هدفمند پلیس برای مقابله با سرقتهای خرد و ارتقای امنیت عمومی اظهار کرد: طی هفته گذشته، تیمهای عملیاتی انتظامی شهرستان اصفهان در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودروهای شهروندان، رسیدگی به موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی، رصدهای میدانی و گزارشهای مردمی توانستند هویت و مخفیگاه تعدادی از سارقان را شناسایی کرده و در چند عملیات همزمان و برنامهریزیشده، ۳۲ سارق را در نقاط مختلف شهر دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: متهمان در بازجوییهای اولیه به ارتکاب ۱۲۳ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف کردند که بخشی از اموال سرقتی نیز در مخفیگاه آنها کشف و ضبط شده است.
وی تأکید کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضائی به مرجع قضائی معرفی شدند و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر همدستان احتمالی و مالباختگان در حال انجام است.
سرهنگ نیکبخت خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت اجرای طرحهای «ارتقای امنیت اجتماعی» را در دستور کار دارد و هیچگونه اغماضی در برابر سارقان و مخلان امنیت عمومی صورت نخواهد گرفت.
وی از شهروندان خواست نسبت به رعایت اصول ایمنی و پیشگیرانه در خصوص خودروها دقت بیشتری داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا فعالیت مجرمانه، موضوع را فوراً از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا پلیس بتواند با سرعت و دقت عمل کند.
