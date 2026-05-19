  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

دستگیری عاملان تیراندازی در بندرگز

دستگیری عاملان تیراندازی در بندرگز

بندرگز-فرمانده انتظامی بندرگز از دستگیری عاملان تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر روحی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به جرح، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران انتظامی با بررسی های میدانی و اقدامات هوشمندانه ۲ نفر از عاملین تیراندازی را شناسایی و با هماهنگی قضائی هر دو را در مخفیگاهشان دستگیر به همراه یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی دست ساز که با آن تیراندازی شده‌ بود، کشف شد.

روحی اظهار کرد: متهمین دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی بندرگز خاطر نشان کرد: پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت عمومی مردم کنند ، مقتدرانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6835016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها