دستگیری عاملان تیراندازی در بندرگز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر روحی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به جرح، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران انتظامی با بررسی های میدانی و اقدامات هوشمندانه ۲ نفر از عاملین تیراندازی را شناسایی و با هماهنگی قضائی هر دو را در مخفیگاهشان دستگیر به همراه یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی دست ساز که با آن تیراندازی شده‌ بود، کشف شد.

روحی اظهار کرد: متهمین دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی بندرگز خاطر نشان کرد: پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت عمومی مردم کنند ، مقتدرانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.