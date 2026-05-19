به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بذری اظهار کرد: از امروز عملیات بارگیری وحمل عرشه‌های فلزی پل بزرگ کمربندی سرعین آغاز شده و این موضوع نشان‌دهنده ورود پروژه به یکی از مهم‌ترین مراحل اجرایی خود است.

وی افزود: در مرحله نخست، ۱۲ قطعه از عرشه‌های فلزی آماده حمل و انتقال به محل پروژه شده است .

رئیس شورای شهر سرعین با بیان اینکه نصب عرشه‌ها مرحله‌ای حساس و ماندگار در اجرای این پروژه محسوب می‌شود، گفت: از هفته آینده عملیات نصب و سوار نمودن عرشه‌های فلزی بر روی ستون‌ها و پایه‌های اصلی پل آغاز خواهد شد که این امر، شتاب بیشتری به روند تکمیل پروژه خواهد بخشید.

بذری با اشاره به رویکرد عمرانی مجموعه مدیریت شهری در دوره ششم شورای اسلامی شهر گفت: پروژه پل بزرگ کمربندی سرعین یکی از پروژه‌های شاخص و زیرساختی شهر است که نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک، توسعه شهری، افزایش ایمنی مسیرهای ارتباطی و تسهیل تردد خواهد داشت.

وی ادامه داد: اگرچه به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و برخی محدودیت‌های ایجاد شده، در مقطعی از زمان روند اجرای پروژه با وقفه و تأخیر همراه شد، اما خوشبختانه امروز با پیگیری‌های مستمر مدیریت شهری و تلاش عوامل اجرایی، پروژه وارد مرحله جدیدی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر سرعین ابراز امیدواری کرد با تداوم روند فعلی و حمایت مسئولان، تا پایان فصل تابستان فاز نخست پل بزرگ کمربندی سرعین به بهره‌برداری برسد.