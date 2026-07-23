کمربندی نمین، جید و عنبران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امانی بعدظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح پروژه کمربندی نمین، جید و عنبران که با حضور استاندار ونمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهارکرد: کمربندی نمین به لحاظ موقعیت به سختی انجام شد و در عین اجرا چند بار تغییر مسیر داده شد.

وی با بیان اینکه کمربندی نمین، جید و عنبران به طول ۱۵ کیلومتر و با اعتبار بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان از امروز زیر بار ترافیک می رود افزود: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکر می کنیم که به طور مداوم اجرای این پروژه را پیگیری کردند تا به سرانجام برسد.

فرماندار شهرستان نمین از اهالی و اعضای شورای اسلامی روستای قشلاق چای بخاطر اعطای زمین تقدیر و تشکر کرد و گفت: شورای شهر نمین، ادارات آب و فاضلاب، برق و.. در اجرای این پروژه با اداره راهداری همکاری لازم را انجام دادند.

وی با بیان اینکه پروژه حاضر نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی شهر نمین خواهد داشت افزود: ماشین معادن در تردد با مشکل مواجه بودند و تردد این ماشین ها چالش بزرگی برای اهالی شهرک ولیعصر بود که با بهره برداری این مسیر مشکل اهالی حل شد.