ویژه برنامه یادبود رئیس جمهور شهید در مسجد مقدس جمکران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه یادبود سید الشهدای خدمت، رئیس جمهور شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت امروز سه شنبه بعد از نماز مغرب و عشا در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار می شود.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان و دکتر قاضیزاده هاشمی به سخنرانی خواهند پرداخت و در ادامه مداحی و قرائت دعای توسل با نوای حاج رضا بذری اجرا خواهد شد.
در ادامه برنامه های این هفته؛ دعای کمیل با سخنرانی و نوای گرم حجتالاسلام و المسلمین بهاءالدین ضیایی پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت، پس از نماز جماعت مغرب و عشاء برگزار میشود.
دعای ندبه این هفته نیز جمعه، یکم خرداد از ساعت ۶ صبح با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین ماندگاری و نوای گرم حاج علی مالکی نژاد برپاست.
مراسم استغاثه به حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجه با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین میرشفیعی و مداحی حاج عباس حیدرزاده، از ساعت ۱۷ عصر جمعه برگزار خواهد شد.
پایان بخش برنامههای این هفته، قرائت زیارت آل یاسین توسط حجتالاسلام و المسلمین حیدریان بلافاصله بعد از نماز جماعت عشاء جمعه شب خواهد بود.
نظر شما