به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، رئیس مرکز اورژانس استان تهران با اشاره به جایگاه اورژانس کشور در سطح بین‌المللی گفت: اورژانس ایران از نظر عملیات و ارائه خدمت جزو ۱۰ اورژانس برتر جهان است و با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها، امروز در منطقه و آسیا در جایگاه نخست قرار دارد.

وی افزود: بزرگ‌ترین ناوگان موتورلانس آسیا در جمهوری اسلامی ایران و در استان تهران مستقر است و این ظرفیت نقش مهمی در سرعت ارائه خدمات امدادی دارد.

توکلی با اشاره به حجم بالای مأموریت‌های اورژانس تهران تصریح کرد: حدود یک‌چهارم کل مأموریت‌ها و خدمات اورژانس کشور در استان تهران انجام می‌شود.

رئیس مرکز اورژانس استان تهران ادامه داد: در جریان جنگ اخیر، بیش از ۵۸ هزار خدمت امدادی به شهروندان ارائه شد و همکاران ما به بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ مصدوم خدمات درمانی و امدادی ارائه کردند.

وی گفت: در مجموع در سطح کشور نیز بیش از ۳۰ هزار مصدوم خدمات دریافت کردند که بخش قابل توجهی از این خدمات در تهران انجام شده است.

توکلی در پایان تأکید کرد: این حجم از خدمات‌رسانی در شرایط سخت، حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای اورژانس است و برای ما افتخار بزرگی محسوب می‌شود.