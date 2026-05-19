۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

بزرگ‌ترین ناوگان موتورلانس آسیا در ایران فعال است

رئیس مرکز اورژانس تهران با اشاره به جایگاه بین‌المللی اورژانس کشور گفت: ایران از نظر عملیات و ارائه خدمت در میان ۱۰ اورژانس برتر جهان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، رئیس مرکز اورژانس استان تهران با اشاره به جایگاه اورژانس کشور در سطح بین‌المللی گفت: اورژانس ایران از نظر عملیات و ارائه خدمت جزو ۱۰ اورژانس برتر جهان است و با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها، امروز در منطقه و آسیا در جایگاه نخست قرار دارد.

وی افزود: بزرگ‌ترین ناوگان موتورلانس آسیا در جمهوری اسلامی ایران و در استان تهران مستقر است و این ظرفیت نقش مهمی در سرعت ارائه خدمات امدادی دارد.

توکلی با اشاره به حجم بالای مأموریت‌های اورژانس تهران تصریح کرد: حدود یک‌چهارم کل مأموریت‌ها و خدمات اورژانس کشور در استان تهران انجام می‌شود.

رئیس مرکز اورژانس استان تهران ادامه داد: در جریان جنگ اخیر، بیش از ۵۸ هزار خدمت امدادی به شهروندان ارائه شد و همکاران ما به بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ مصدوم خدمات درمانی و امدادی ارائه کردند.

وی گفت: در مجموع در سطح کشور نیز بیش از ۳۰ هزار مصدوم خدمات دریافت کردند که بخش قابل توجهی از این خدمات در تهران انجام شده است.

توکلی در پایان تأکید کرد: این حجم از خدمات‌رسانی در شرایط سخت، حاصل تلاش شبانه‌روزی نیروهای اورژانس است و برای ما افتخار بزرگی محسوب می‌شود.

کد مطلب 6834596

