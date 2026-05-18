عملیات موفق اورژانس هوایی الیگودرز برای نجات جان مصدوم تصادفی

به گزارش خبرگزاری مهر، صفدری در سخنانی، اظهار داشت: در پی وقوع سانحه تصادف و ارجاع مصدومی ۴۸ساله به بیمارستان امام علی (ع) شهرستان ازنا، باتوجه‌به تشخیص تیم درمانی مبنی بر قطع شریان پا و وضعیت بحرانی بیمار، ضرورت انتقال فوری وی به مرکز تخصصی استان برای انجام جراحی حساس «پیوند عروق» محرز شد.

وی گفت: در همین راستا، به‌منظور جلوگیری از عوارض جبران‌ناپذیر و کاهش زمان طلایی انتقال، بالگرد اورژانس هوایی الیگودرز بلافاصله به محل اعزام شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: بیمار مذکور در سریع‌ترین زمان ممکن از بیمارستان امام علی (ع) ازنا تحویل گرفته شد و اقدامات پیشرفته درمانی و مراقبت‌های ویژه حین پرواز توسط کادر مجرب پروازی صورت پذیرفت.

صفدری، بیان داشت: در نهایت، بالگرد اورژانس هوایی با موفقیت بیمار به مرکز استان منتقل و با هماهنگی کامل به آمبولانس اورژانس خرم‌آباد تحویل داده شد.