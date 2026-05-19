۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۲۱

تصادف اتوبوس و پیکان در اتوبان کاشان-قم؛۲ سرنشین پیکان در آتش سوختنند

کاشان - سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: در پی تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری و یک خودرو در اتوبان قم-کاشان به علت آتش سوزی دو خودرو دو سرنشین پیکان در آتش سوختنند.

روح‌اله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اطلاع از وقوع یک فقره تصادف در اتوبان قم-کاشان و با اعلام به ستاد فرماندهی ۱۲۵ کاشان درساعت۰۳:۰۷ بامدادامروز ۲۹ اردیبهشت، تیمهای عملیاتی اطفاء حریق و امداد نجات از سه ایستگاه این سازمان، به محل اعزام شدند.

وی ابراز کرد: مشاهدات عینی حاکی از آن بوده که اتوبوس در کیلومتر ۱۵ به سمت قم با پیکان سواری برخورد شدید داشته و هر دو خودرو دچار آتش سوزی گسترده می‌شود که سریعا مسافرین اتوبوس خارج می شوند ولی متاسفانه دو نفر سرنشین خودروی سواری که محبوس هم شده بودند به علت شدت جراحات و آتش سوزی فوت می کنند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی این سازمان از ایستگاه های شماره سه ، پنج و شش به محل اعزام شده و تیمهای عملیاتی آتش‌نشانی مشکات، هلال‌احمر، نیروی انتظامی، پلیس راه راهور و اورژانس نیز در مراحل حادثه مذکور فعالیت موثر داشتند.

