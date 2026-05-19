سید مهدی حسینی در حاشیه بازدید از روند تکمیل درمانگاه و کلینیک تخصصی و سایر بخشهای بیمارستان شهید چمران ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اکنون شاهد جهشی بزرگ در کیفیتبخشی و ارتقای سرانه درمانی شهرستان ساوه هستیم که نشان از نگاه توسعهمحور و مسئولیتپذیری سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی دارد.
فرماندار ساوه با اشاره به جزئیات پروژههای در دست اقدام، تصریح کرد: احداث و تکمیل درمانگاه تخصصی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و در زیربنایی حدود ۳۵۰۰ مترمربع، نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه یک سرمایهگذاری بیبدیل در حوزه سلامت مردم این شهرستان است.
وی افزود: این کلینیک تخصصی، سطح خدمات درمانی ما را به استانداردهای روز نزدیکتر کرده و دسترسی بیماران را به پزشکان متخصص تسهیل خواهد کرد.
حسینی همچنین به سایر اقدامات انجامشده طی یک سال گذشته در سایت بیمارستان چمران ساوه اشاره کرد و افزود: احداث انبار دارویی و سردخانه مواد غذایی، در کنار بازسازی و تجهیز کامل لندری
بیمارستان، همگی جزو اقداماتی است که کیفیت خدمات پشتیبانی و استانداردهای بهداشتی بیمارستان را بهطور چشمگیری افزایش داده که این امر نشان میدهد یک برنامه جامع و همهجانبه برای ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات درمانی در جریان است.
وی با اشاره به زمان بهرهبرداری این طرحها، گفت: این پروژههای مهم که امروز مورد بازدید قرار گرفتند، در تیرماه سال جاری افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
فرماندار ساوه بیان کرد: این رویداد، نویدبخش روزهای بهتر و خدمات درمانی باکیفیتتر برای تمامی شهروندان ساوجی، بهویژه بیمهشدگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
