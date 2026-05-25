معصومی: ذخایر دارو و تجهیزات درمانی در ساوه مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معصومی اصل بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری پیش به مناسبت هفته سلامت، با اشاره به شرایط جنگی و تحریم‌ها، اظهار کرد:با وجود همه مشکلات جنگ و تحریم، شاخص‌های سلامت در شهرستان ساوه، در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی با استناد به آمار سازمان بهداشت جهانی گفت: پیش از انقلاب، ۱۳ درصد از نوزادان تازه متولد شده زیر یک ماه فوت می‌کردند، اما این رقم در حال حاضر به ۹ درصد رسیده که از شاخص‌های برخی کشورهای اروپایی نیز بالاتر است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با تأکید بر تاب‌آوری بالای ملت ایران افزود: به تاب‌آوری ملت ایران باید آفرین داد که ۴۷ سال انواع تحریم و تورم را تحمل کردند، در حالی که در آمریکا فقط دو ماه فشار ناشی از گرانی بنزین موجب نگرانی و گلایه‌مندی برخی از آنها شده است.

معصومی درباره کمبود شیرخشک افزود: شیرخشک‌های معمولی کم نداریم، اما ممکن است متقاضی یک برند خاص زیاد شده و به طور مقطعی کمبود احساس شود، در حالی که در شیرخشک‌های معمولی تفاوت آنچنانی بین برندها وجود ندارد، بعضی افراد اضافه‌تر از سهمیه خودشان درخواست می‌کنند که این اقدام شدنی نیست.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه درباره موضوع افزایش حقوق گفت: افزایش حقوق هیات علمی یک تصمیم بالادستی است، اما برای افزایش حقوق پرسنل نیز مورد توجه است.

معصومی اصل در خصوص احتمال قصور پزشکی اظهار کرد: اگر قصور درباره یک بیمار اتفاق بیفتد، قطعاً رسیدگی می‌شود، حدود ۶۰۰ بیمار از خدمات بیهوشی و جراحی در اتاق عمل استفاده می‌کنند و ما سعی کردیم از بهترین پزشکان بهره ببریم، بیمارستان شهید مدرس بیشترین جراحی را دارد و طبیعتاً احتمال قصور نیز وجود دارد، اما در صورت وقوع، پیگیری خواهد شد.

وی در مورد پروژه بیمارستان جدید ساوه گفت: اسکلت بیمارستان جدید تا پایان همین ماه تکمیل می‌شود و مراحل بعدی با هماهنگی خیران انجام خواهد گرفت تا ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه همچنین درباره ناوگان آمبولانس‌ها گفت: پنج دستگاه آمبولانس به دلایلی از چرخه خدمت خارج شده بودند که با تأمین قطعات، دو دستگاه به خدمت بازگشتند و سه دستگاه دیگر نیز به زودی به چرخه خدمت بازمی‌گردند.

وی در خصوص تأخیر در پرداخت اضافه‌کار پرسنل اورژانس، اظهار کرد: معیشت کادر درمان اولویت ماست، اگرچه تأخیرهای جزئی ناشی از فرآیندهای مالی خزانه و بازه‌های زمانی پرداخت حقوق است، اما پیگیری‌های لازم برای تسریع در پرداخت مطالبات قانونی همکارانمان به‌طور جدی در حال انجام است.

وی گفت: با وجود چالش‌های طبیعی در هر سیستم اجرایی، نظام بهداشتی کشور پویا و فعال عمل می‌کند، بیمارستان مدرس ساوه اکنون در تمامی رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی فعال بوده و کمبود بحرانی در تجهیزات یا داروهای حیاتی وجود ندارد و کمبودهای جزئی موجود نیز در سطح کشوری است که به‌صورت مستمر مدیریت می‌شود.