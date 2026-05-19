به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: عصر روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، هشت ایستگاه هواشناسی این استان به‌عنوان گرم‌ترین نقاط کشور ثبت شدند و رتبه‌های اول تا هشتم جدول دمایی کشور را به خود اختصاص دادند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در این میان، ایستگاه تازه‌تأسیس کهورک با ثبت دمای ۴۲.۹ درجه سلسیوس عنوان گرم‌ترین نقطه کشور را به خود اختصاص داد.

وی افزود: پس از کهورک، شهرستان هامون با دمای ۴۲.۸، زابل ۴۲.۴، زهک ۴۲.۱، هیرمند ۴۱.۸، جالق ۴۱.۲، بمپور ۴۱.۱، ایرانشهر ۴۱ و دلگان ۴۰.۷ درجه سلسیوس در رده‌های بعدی گرم‌ترین نقاط کشور قرار گرفتند و دمای هوای زاهدان نیز در گرم‌ترین ساعات شبانه‌ روز به ۳۵ درجه سلسیوس رسید.

مدیرکل هواشناسی استان تصریح کرد: در مجموع، ۱۲ ایستگاه هواشناسی در سطح استان دمای بیش از ۴۰ درجه سلسیوس را ثبت کردند.

وی گفت: برای جمعه و شنبه هفته آینده افزایش نسبی دما در سطح استان انتظار می‌رود.