صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درپی وزش باد شدید در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر جمعه به خبرنگاران اعلام کرد: از ظهر شنبه تا سه‌شنبه (۲۶ تا ۲۹ اردیبهشت)، در زاهدان و مناطق مرکزی و جنوبی استان سیستان و بلوچستان، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و وقوع گردوخاک پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب کاهش دید در محورهای زاهدان-بم و زاهدان-نهبندان و افزایش غبار در مناطق شمالی استان شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی پیشِ‌ رو، پرهیز از سفرهای غیرضروری، توقف فعالیت‌های کوهنوردی و ایمن‌سازی پوشش گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و بنرهای تبلیغاتی، و برای کاهش خسارات احتمالی تمهیدات لازم اندیشیده شود.