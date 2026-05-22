جنگ امروز در عرصه فکرها و ذهن هاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته ایرانشهر گفت: در شرایطی که دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال تضعیف اراده ملت است، حضور مستمر مردمی، حفظ وحدت ملی، بصیرت در نبرد فکری و همدلی، چهار مأموریت اصلی برای ناکامی دشمن است.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، ششم ذی‌حجه، سالروز شهادت مظلومانه زائران خانه خدا در سال ۱۳۶۶ را گرامی داشت و تصریح کرد: خداوند حرم خود را «حرم امن» قرار داده و حتی برای حیوانات نیز در این مکان امنیت قائل شده است؛ لذا ننگ و سیاهی ابدی بر حکامی باد که آن جنایت هولناک را در حریم امن الهی رقم زدند.



امام باقر (ع)؛ سرچشمه حقیقت علم

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرارسیدن هفتم ذی‌حجه، سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) اشاره کرد و افزود: حقیقت علم در خاندان اهل‌بیت (ع) نهفته است و تنها راه رسیدن به دانش صحیح، بهره‌گیری از سرچشمه دانش این خاندان است. ایشان به عنوان «باقرالعلوم»، حقیقت دانش را برای جامعه ایمانی تبیین کردند و امروز استمرار ولایت، منشعب از همین نهر عظیم است.



منطق مقاومت؛ درس بزرگ سوم خرداد

حجت‌الاسلام بزمانی با گرامیداشت سوم و چهارم خرداد، روز مقاومت و ایثار، منطق این روز را ایستادگی پای وعده‌های الهی برشمرد و تأکید کرد: هزینه مقاومت در برابر دشمن بسیار کمتر از هزینه تسلیم است. امروز مقاومت ملت ایران در برابر استکبار، عزت و اقتدار جهانی را به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: جنگ امروز صرفاً نظامی نیست و به عرصه فکر و ذهن منتقل شده است. در این نبرد اراده‌ها، باید با تکیه بر عنایات الهی و حفظ هوشیاری، در برابر تفرقه و فشارهای روانی دشمن ایستادگی کرد.



امام جمعه ایرانشهر در پایان با اشاره به پیام‌های اخیر مقام معظم رهبری، چهار مأموریت اصلی را برای ملت ایران تبیین کرد:

۱. حضور فیزیکی مستمر: حضور مردم در میدان، پشتوانه مسئولان و برگ برنده نظام است.

۲. حفظ وحدت ملی: وحدت در شرایط جنگی یک ضرورت است و هرگونه تفرقه، بازی در زمین دشمن محسوب می‌شود.

۳. هوشیاری در جنگ ترکیبی: نبرد امروز در حوزه فکر و ذهن است و بصیرت، سد محکمی در برابر توطئه‌هاست.

۴. مواسات و همدلی: یاری یکدیگر در شرایط سخت، تاب‌آوری جامعه را در برابر حوادث افزایش می‌دهد.