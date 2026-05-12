صدور دو هشدار جدید هواشناسی؛ بارش شدید و وقوع سیلاب در راه ۱۸ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی در ۱۸ استان کشور تا روز شنبه (۲۶ اردیبهشت) خبر داد و اعلام کرد: روز چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، زنجان، تهران، مرکزی، قم، سمنان و نیمه شمالی استان‌های اصفهان، خراسان جنوبی، همدان و کردستان، بارش باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید، وقوع تگرگ در مناطق مستعد و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام این سازمان، روز پنجشنبه (۲۴ اردیبهشت) نیز خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، نیمه شرقی و شمالی سمنان، نیمه شمالی استان‌های خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل و همچنین دامنه و ارتفاعات مازندران تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد: روز جمعه (۲۵ اردیبهشت) استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان و همدان شاهد تداوم ناپایداری‌های جوی خواهند بود و این شرایط روز شنبه (۲۶ اردیبهشت) در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، غرب و شمال اصفهان، قم، مرکزی، همدان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، گیلان، مازندران، دامنه و ارتفاعات گلستان، شمال و غرب چهارمحال و بختیاری و شمال شرق خوزستان ادامه خواهد داشت.

این مخاطره جوی می‌تواند منجر به بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کندی تردد خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و همچنین سقوط سنگ در مناطق کوهستانی شود.

سازمان هواشناسی در این خصوص، خودداری از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون‌شهری، رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، پرهیز از فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی، خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات، اجتناب از طبیعت‌گردی و آمادگی دستگاه‌های امدادی و شهرداری‌ها را توصیه کرد.

وزش باد شدید در ۲۷ استان

همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به افزایش گرادیان فشاری و تشدید وزش باد در مناطق مختلف کشور هشدار داد و اعلام کرد: روز چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گردوخاک و احتمال انتقال گردوغبار از کشورهای همسایه غربی در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، قزوین، البرز، تهران، قم، مرکزی، کرمانشاه، لرستان، اصفهان، نیمه شمالی فارس، کرمان، یزد، سمنان، خوزستان، جنوب ایلام، سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این هشدار، روز پنجشنبه نیز استان‌های مرکزی، اصفهان، قم، قزوین، البرز، تهران، سمنان، نیمه غربی خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، شمال و شرق کرمان، هرمزگان، بوشهر و نیمه جنوبی فارس درگیر این شرایط خواهند شد.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: این وضعیت جوی روز جمعه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، فارس، بوشهر، نیمه شمالی اصفهان، قم و غرب و جنوب سمنان و روز شنبه در کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، نیمه شمالی فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، شرق خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، همدان، مرکزی، قم، سمنان، تهران، البرز، قزوین و زنجان ادامه خواهد داشت.

از جمله پیامدهای این شرایط جوی می‌توان به احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید افقی و اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوغبار و کاهش کیفیت هوا اشاره کرد.

سازمان هواشناسی در پایان توصیه کرد شهروندان از تردد غیرضروری در مناطق کوهستانی خودداری کرده، نسبت به استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند، خودروهای خود را کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره پارک نکنند و در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، احتیاط لازم را داشته باشند. همچنین استفاده از ماسک در مناطق کویری و بیابانی به‌ویژه برای گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های عمرانی مورد تأکید قرار گرفته است.