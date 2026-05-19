۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

کشف محموله شیر خشک و مکمل غذایی غیرمجاز در زهک

زهک- فرمانده انتظامی شهرستان زهک از ۷۰۰ قوطی شیرخشک، ۴۵۰ بسته مکمل غذایی قاچاق به ارزش تقریبی ۴ میلیارد و پانصد میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبرحبیبی فر شامگاه سه شنبه به خبرنگاران گفت: در پی گزارش واصله به پلیس در خصوص بارگیری و جابجایی یک محموله شیرخشک خارج از شبکه توزیع و مکمل غذایی قاچاق در سطح شهرستان به مقصدی مشخص، موضوع در دستورکار ماموران پلیس شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان زهک تصریح کرد: ماموران پلیس با اقدامات دقیق، فنی خودروی حامل محموله مذکور را شناسایی و متوقف که در بازرسی از این خودرو تعداد ۷۰۰ قوطی شیرخشک، ۴۵۰ بسته مکمل غذایی قاچاق به ارزش تقریبی ۴ میلیارد و پانصدمیلیون ریال کشف، ضبط و یک دستگاه خودروی سواری در این رابطه توقیف، یک نفر متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی دلالت شد.

